アイル<3854.T>は５日の取引終了後、２５年７月期の連結決算の発表にあわせて、２６年７月期の連結業績予想を開示した。売上高予想は２０７億円（前期比７．３％増）、営業利益予想は５２億５０００万円（同８．９％増）とした。前期に続き過去最高益の更新を計画。配当予想は中間と期末をそれぞれ３０円とし、年間では６０円（同１０円増配）を見込む。



主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の業種別機能の強化などを通じ、前期に達成した過去最高業績の更新を図る。なお、昨年９月に公表した中期経営計画では、２６年７月期の売上高は２１２億円、営業利益は５６億円とする目標を掲げていた。



決算発表とともに、アイルは中期経営計画を更新した。新たに公表した２８年７月期の業績目標について、売上高は２４３億円（前期実績は１９２億９４００万円）、営業利益は６３億１２００万円（同４８億１８００万円）とし、これまでの最終年度となる２７年７月期の目標から一段の収益拡大を目指す方針を示した。基幹システム事業により集積及び蓄積された販売・購買・在庫などの各種データを生かし、ＡＩ技術を最大限に活用しながらデータ分析や経営支援など付加価値型の新サービスを創出していく。



出所：MINKABU PRESS