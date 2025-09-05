¡Ö¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯º×¡×³«ºÅ·èÄê¡ªÆüËÜ·à¾ì½é¸ø³«ºî¤«¤éÂåÉ½ºî¤Þ¤ÇÆÃ½¸¾å±Ç
2025Ç¯11·î22Æü¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿À¤³¦ÅªÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢À¸ÃÂ60Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¡ÒËÌ²¤¤Î»êÊõ¡Ó¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯º×¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ê»¤»¤ÆÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¡ª
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Î¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥ì¥¯¥¿¡¼Çî»ÎÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸ ¡Ä
¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÆÃ½¸¾å±Ç¡Ú³µÍ×¡Û
¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ù¡Ê1996¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ì¥Õ¥ó¤ä¥È¥Þ¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥¿¡¼¥Ù¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¤À¤¿¤ëµð¾¢¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢¡Øµ¶¤ê¤Ê¤¼Ô¡Ù¡Ê2012¡Ë¤ÇÂè65²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø007¡¿¥«¥¸¥Î¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2006¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Ì¥ÏÇÅª¤Ê°ÌòÁü¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê2013-2015¡Ë¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¸½Âå¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜÆÃ½¸¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¸ÃÂ60Ç¯¤ò½Ë¤¤¡¢ÆüËÜ·à¾ì½é¸ø³«¤Îµ®½Å¤ÊºîÉÊ¤ò´Þ¤à7ºîÉÊ¤ò°ìµó¤Ë¾å±Ç¡£¼ã¤Æü¤Î¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥«¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ê2000¡Ë¤ä¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥ê¡Ù¡Ê2002¡Ë¡¢Ä¹¤é¤¯Ì¤¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥á¥ó¡õ¥Á¥¥ó¡Ù¡Ê2015¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ½é¸ø³«ºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¢¥À¥à¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ù¡Ê2005¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¡Ê2006¡Ë¡¢¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢ °¦¤ÈÍßË¾¤Î²¦µÜ¡Ù¡Ê2012¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½ºî¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡Øµ¶¤ê¤Ê¤¼Ô¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿±éµ»¤Î¿¿¿ñ¤ò·à¾ì¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£ ¡ÈËÌ²¤¤Î»êÊõ¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÌ¾ÇÐÍ¥¤Îµ±¤¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤Æ·¤ÈÌ¥ÏÇÅª¤Ê¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î±é¤¸¤Æ¤¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ã¤Æü¤ÎÉÔÅ¨¤ÊÌòÊÁ¤«¤é±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿°¥½¥Éº¤¦ÐÊ¤Þ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾×·â¤ÎÈ±·¿¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¼î¶Ì¤Î7ËÜ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª
¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÆÃ½¸¾å±Ç¡ÚLINEUP¡Û
¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥«¥¦¥§¥¤¡Ù¢¨ÆüËÜ·à¾ì½é¸ø³«
´ÆÆÄ¡§¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡¿2000Ç¯¡¿109Ê¬¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Û¤«
ËÜ¹ñ¤ÇÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¸¸¤ÎÌ¾ºî
¥Õ゙¥ì¥¤¥«¥¦¥§¥¤
¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥ê¡Ù¢¨ÆüËÜ·à¾ì½é¸ø³«
´ÆÆÄ¡§¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡¿2003Ç¯¡¿100Ê¬¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯»ëÄ°º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥«¥Ë¥Ð¥ê¥º¥à¡¦¥É¥é¥Þ
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥ê
¡Ø¥¢¥À¥à¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡¿2005Ç¯¡¿94Ê¬¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Û¤«
»îÎý¤ÈÉÔ¾òÍý¤Î²Ì¤Æ¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¡È´ñÀ×¡É¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥À¡¼¥¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ
¥¢¥À¥à¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë
¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥¹¥¶¥ó¥Í¡¦¥Ó¥¢¡¿2006Ç¯¡¿120Ê¬¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Û¤«
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ ³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤µ¤ì¤¿´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ
¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢ °¦¤ÈÍßË¾¤Î²¦µÜ¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥¢¡¼¥»¥ë¡¿2012Ç¯¡¿137Ê¬¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Û¤«
¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº× µÓËÜ¾Þ¡õÃËÍ¥¾ÞW¼õ¾Þ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¼¼ºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿Îò»Ë·à
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢ °¦¤ÈÍßË¾¤Î²¦µÜ
¡Øµ¶¤ê¤Ê¤¼Ô¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥È¥Þ¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥¿¡¼¥Ù¥¢¡¿2012Ç¯¡¿115Ê¬¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº× ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡ªÎÏ¶¯¤¤±éµ»¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤Îº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¾×·âºî
µ¶¤ê¤Ê¤¼Ô
¡Ø¥á¥ó¡õ¥Á¥¥ó¡Ù¢¨ÆüËÜ·à¾ì½é¸ø³«
´ÆÆÄ¡§¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¡¿2015Ç¯¡¿104Ê¬¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Û¤«
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¥Þ¥Ã¥Ä°¦¡É¤¬»î¤µ¤ì¤ë?! ¶¸µ¤Åª¤Ê²ø±é¤¬¸÷¤ë´ñÁÛÅ·³°¡¢¥¯¥»¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥ÄÃµ¤·¤Î¶¸ÁÛ¶Ê
¥á¥ó¡õ¥Á¥¥ó
¡Ö¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯º×¡×¤Ï¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡ª¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
