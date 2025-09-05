英国ミステリー『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』シーズン3、独占日本初放送

英国ミステリー『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』シーズン3が、10月19日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送となる。

ロンドンの高級住宅街が舞台。すでにシーズン4制作決定

ロンドンの高級住宅街チェルシーを舞台にした本作では、テムズ川に浮かぶおんぼろハウスボートに住む刑事アーノルドが、相棒レイラ・ウォルシュとともに、次々に起こる殺人事件に挑む。今年4月に放送終了となったシーズン3が日本上陸。

主人公アーノルドを演じるのはエイドリアン・スカーボロー（『キリング・イヴ／Killing Eve』）。イギリス演劇界の最高峰の賞と言われるローレンス・オリヴィエ賞を2度受賞した名バイプレーヤーだ。スタッフには、『ミステリー in パラダイス』『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』『ヴェラ〜信念の女警部〜』といった人気の英国ミステリーを手掛けた顔ぶれが集う。先月、シーズン4が制作されることが明らかになった。

2000年代に人気絶頂で引退した歌手のクロエが、自宅の浴槽で遺体となって発見される。薬物を大量に使った痕跡が現場に残っていたため、死因は薬物の過剰摂取かと思われたが、検視の結果、誰かがクロエを浴槽に入れて溺死させたことが判明する。容疑者として最初に捜査線上に浮かんだのは、元マネージャーのベケット。金銭問題でクロエと揉めている彼には接近禁止命令が出されていた。クロエの恋人と噂された同居人のゼイディーは、行方をくらましていて連絡が取れない。そんな中、クロエの自伝のゴーストライターをしていたという記者が現れ、ある人物の名前を告げるが…。

『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』シーズン3（全8話）は、10月19日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて一挙放送。

