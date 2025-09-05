実話を元にしたストーリーが超リアル！双子が入れ替わって邪悪なママ友に立ち向かう痛快復讐劇「ボスママに徹底的に復讐する話」について作者に聞いた
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』『どちらかの家庭が崩壊する漫画』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、2巻が発売され注目を集めている『ボスママに徹底的に復讐する話』を紹介。今回は、制作秘話を横山さんに聞いた。
リゼが久しぶりに会った双子の妹・ミゼは、変わり果てた姿で病室にいた…。
ママ友からのいじめが原因で意識不明の重体になった妹とその息子・ユースケの無念を晴らすべく、姉・リゼが立ち上がる！彼女の狙いは、妹をいじめていた7人のPTAメンバー。だが、全員クセの強い人物で、さらにそのなかには一筋縄ではいかない「最強のボスママ」がいて…。リゼの復讐は遂げられるのか!?
■作者・横山了一さんインタビュー
――「ボスママに徹底的に復讐する話」2巻の発売おめでとうございます！今のお気持ちをお聞かせください。
2巻を無事リリースすることができてうれしいです。2巻では、ボスママグループとの抗争も激化していきますので、ぜひ読んでいただきたいです！
――ボスママに復讐する話や、人が入れ替わるお話はよくありますが、双子が入れ替わりボスママに復讐する…というのがすごくおもしろいなと思いました。この設定は、どうやって思いつかれたのでしょうか？
実はストーリーのベースは妻と仲のいいママ友の実体験が元になっておりまして、「双子になって復讐する」というのは、それをアレンジした部分になります。とあるエリアで、実際に7人ほどのボスママグループから嫌がらせを受けていたらしいです。漫画化においては、ご本人に了承を得ております。
――え！実話が元になっているのですか!?だから、こんなにリアルなんですね！
はい。そのママ友の話がかなりベースになっていますので、ランチ会にあえて誘わない、行事の委員会の作業を1人だけに丸投げする、といった作中のエピソードは実際にあったことを元に描いています。陰湿ですよね…。
持ち前のヤンチャさと正義感で陰湿ないじめに立ち向かい、復讐していくリゼの姿に、きっとスカッとするはず。まだの人はぜひ、2巻まで発売中の『ボスママに徹底的に復讐する話』を読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
