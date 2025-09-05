はしメロ、新曲「百面相」がアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』OPテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

はしメロが、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』（TOKYO MX他にて10月4日より放送開始）のオープニングテーマ「百面相」を担当することが決定。併せて、先行配信とCDリリースも発表された。

■『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は発行部数40万部超えの漫画原作

はしメロがオープニングテーマを担当するTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、ドラゴンコミックスエイジで刊行された、発行部数40万部超えの同名漫画が原作。何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君、クラスメイトたちを中心に巻き起こる、ほのぼのラブコメ作品となっている。

■対照的なふたりの恋模様をイメージしたテーマソング「百面相」

オープニングテーマ「百面相」は、はしメロが今作のために書き下ろした楽曲。タイトルは登場人物・太田くんのコロコロ変わる表情からイメージしたもので、対照的なキャラクターの柏田さんと太田くんの恋模様をはしメロなりに表現した。

はしメロが「青春は息継ぎする間もなくあっという間に過ぎていくので、この曲も最初から最後まで一気に走り抜けるような音になっています」とコメントするように、作品の要素にある喜怒哀楽のきらめきを詰め込んだ楽曲に仕上がっている。

「百面相」は、9月26日より先行配信。配信当日までに楽曲を事前登録すると、はしメロ直筆スマホ壁紙をダウンロードできる。

また、本楽曲を収録したCDは、12月3日にリリース。通常盤と期間生産限定盤でのリリースとなり、収録内容、特典情報等は追って公開される。

メイン写真：「百面相」ジャケット写真

(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会

■はしメロ コメント