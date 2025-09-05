『X-ファイル』デヴィッド・ドゥカヴニー製作＆出演！『ファイルX：暴かれた極秘文書』日本初放送

世界中で社会現象を巻き起こしたドラマ『X-ファイル』のデヴィッド・ドゥカヴニーが国家が隠してきた衝撃の事実を暴くドキュメンタリー番組『ファイルX：暴かれた極秘文書』が、9月12日（金）よりCSヒストリーチャンネルにて日本初放送！ UFOの隠蔽疑惑、常軌を逸した戦時下の兵器開発、そして恐ろしい人体実験。機密解除された極秘文書から、世界各国の政府が行ってきた数々の闇の真実を炙り出す。

この度、デヴィッドがナビゲートする貴重な本編特別映像を初公開！

『ファイルX：暴かれた極秘文書』概要

ナビゲーターを務めるのは、世界中で社会現象を巻き起こし、日本でも一世風靡したSFドラマ『X-ファイル』で主演を務めたデヴィッド・ドゥカヴニー。あなたは驚愕の事実を目撃する！ さらに、『X-ファイル』ビデオシリーズ版でモルダー役の吹替を務めた、声優界のレジェンド・小杉十郎太が本番組でもドゥカヴニーの吹替を担当！



このたびは放送に先駆けて、貴重な本編特別映像を初公開！ 本映像は第1話「機密空域」冒頭部分となっており、デヴィッドと専門家たちが政府が隠してきた空にまつわる秘密に迫る姿を切り取る。また、番組中の再現映像では、まるで『X-ファイル』オマージュがこめられたような演出も（!?）あり、ドラマファンにもたまらない仕上がりになっている。デヴィッドが贈る、注目のミステリードキュメンタリーに注目だ。

【本編特別映像】https://youtu.be/Pg0XYDCVnPM

『ファイルX：暴かれた極秘文書』放送情報

放送日時：9月12日（金）20：00より、CSヒストリーチャンネルにて先行放送！

通常放送：毎週（日）20：00〜ほか

プロデューサー：デヴィッド・ドゥカヴニー、ピーター・ラヴァリング、ジェーン・ルート、サイモン・ウィルゴス

監督：ニック・グリーン

出演：デヴィッド・ドゥカヴニー（吹き替え：小杉十郎太）

原題：Secrets Declassified With David Duchovny ◇ 全10話 ◇ 吹替放送

公式サイト

（海外ドラマNAVI）

