¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¦¥ä¥¹¤Î¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡ª·³»Õ¥ä¥¹¤¬´«¤á¤ë¹¶¤á¤ÎµÙ¤ß¡È¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡É¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¦¥ä¥¹
¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×¤Ç¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¡õÇÔ¼ÔÉü³èÀï3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î¥ä¥¹¤µ¤ó¡£¡ÈÀí¤ê·Ý¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÇ®¤¤ÃË¡×¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Æü¡¹´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤ÄÖ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥ä¥¹¤Î¥³¥é¥à¡×¡£
¢£¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ø¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡×
ËÍ¤Ï´ðËÜ¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¹¶Àª¤Ë¤Ð¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤Þ¤Ë¿´¤ÏÆ°¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¿ÈÂÎ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÂ¸µ¤òµÅ¤ï¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤â¤½¤â¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ËµÙ¤á¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥ÉÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Ë·³»Õ¥ä¥¹¤ò½É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦ÏÃ¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬°ì±þÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶áËÍ¤Ï1½µ´Ö¤Ë1¡¢2²óµÙ¤ß¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·°ìÆü¤À¤é¤À¤é¥²¡¼¥à¤·¤ÆÇ¾¤ß¤½¤ï¤¿¤¬¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡Á3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Ï¡¢ËèÆü»Å»öÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·Ý¿Í¤È¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â»êÊ¡¤À¤È»×¤¤100Ï¢¶Ð¤·¤¿¤é1Æü¤·¤Ö¤·¤ÖµÙ¤ß¡¢¤Ï¤¢Ë»¤·¤¤Ë»¤·¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¢ÊÌ¤Ë¤³¤ì¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤É¤¦¤»¿´Â¡¤ËÅ´¤Î¹º¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¿Í´Ö¤¹¤°»à¤Ì¤·ËÜ¿Í¤¬ËþÂ¤Ê¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤«¤éÏÃ¤¹¤Î¤Ï²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»þ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢µÙÆü¤Ï¤È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬µÙÆü¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀº¿ÀÉÂ¤ß¤Å¤é¤¤¡£ËèÆü»ÍÏ»»þÃæ¥Í¥¿¹Í¤¨¤Æ¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¤³¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¿¤éÉÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤«Êª¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢º£Íî¤Á¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤³¤ó¤Ê¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¥ê¥¬¡¼¤¬Æü¾ï¤Ë²¿½½¸Ä¤â¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Í¤¨¤«¡×¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢ÉÂ¤ßµ¤Ì£¤À¤È¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Í¤¨¤«¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÙ¸úÀ¤ÎÆÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ª¤ó¤Ç¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÂÎÄ´ÉÂ¤ß¤Å¤é¤¤¡£µÙ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤·¤ã¤«¤ê¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÆþ¤ì¤Æ¤¿¤³¤í¡¢ÉáÄÌ¤ËÂÎÄ´Êø¤·¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤³¤ìÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¿ÈÂÎÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥³¥¹¥Ñ¹Í¤¨¤¿¤éÉáÄÌ¤ËµÙ²Ë¼è¤Ã¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇµÙ¤ß¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ½é´ü¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤éÊø¤·»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÄê´üÅª¤ËµÙ¤ß¤òÆþ¤ì¤ÆÍ½ËÉ¤·¤è¤¦¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¤³¤ÎÀº¿À¤ÈÂÎÄ´¤ÎÉÂ¤ß¤ò¡¢µÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤Ç²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤Ç¥¸¥à¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë»ö¤Ç¹îÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡È¹îÉþ¤¹¤ë¡É¤Ï120ÅÀ¤Ç¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤¯¤é¤¤¤Ç100ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤«¤é²¿¸Ä¤«¥¨¥é¡¼¤¯¤é¤¤½Ð¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤æ¤ë¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËµÙ¤ß³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤ÉÌµÍýÌµÍý¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤óµÙ¤ß³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ý°ìÆüµÙ¤á¤Ê¤¤»þ¤ä¤³¤³µÙ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Å¤é¤¤»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤¿·³»Õ¥ä¥¹¤ò½É¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
µÙ¤à»þ¤Î¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢µÙ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò
¡Ö¤Õ¤à¡ªº£¤Ï¹¶¤á»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Âà¤±¤¤¡ª¡×
¤È¤¤¤¦·³»Õ¥ä¥¹¤ò½É¤·¤ÆµÙ²ËÌÀ¤±²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏµÙ¤à´ü´Ö¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤ÎÃëµÙ·Æ¤Î»þ´Ö¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËµÙ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃëµÙ¤ß½ª¤ï¤ê¤ËÅ¨¾¤Î¼ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤Ï²Ì´º¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¡×¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÃ¯¤â´ó¤»ÉÕ¤±¤º¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤°Å¤¤¤È¤³¤Ç»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤ò¼×ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¾Ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼¡¹¶¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£