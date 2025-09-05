¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î© Marshall¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤È¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼
¡¡Marshall¤Ï9·î23Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡ÖHeston¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡ÖHeston 60¡×¤È¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡ÖHeston Sub 200¡×¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëÎ¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¸³è¶õ´Ö¤ËÅ¬±þ¤·¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Marshall¤é¤·¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Î×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡ÖHeston 60¡× ¥í¥´¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤ÇÊÉ³Ý¤±¤â¤Ç¤¤ë
¡¡Heston 60¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖHeston 120¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿¨´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥°¥ê¥ë¡¢PU¥ì¥¶¡¼»Å¾å¤²¤òºÎÍÑ¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤ËÃÖ¤¯°Ê³°¤Ë¤âÊÉ³Ý¤±¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥´¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Ç¡¢ÀßÃÖÊý¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÀµ³Î¤ÊÄê°Ì¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëDolby Atmos¤òÅëºÜ¤·¡¢Î×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖMovie¡×¡ÖMusic¡×¡ÖNight¡×¡ÖVoice¡×¤Î4¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Marshall¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¤ÎÈùÄ´À°¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀßÄê¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Wi-Fi¤äAuracastÂÐ±þ¤ÎºÇ¿·Bluetooth¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤¹¤°¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï9Ëü9990±ß¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆó¿§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉý730¡ß±ü¹Ô124¡ß¹â¤µ68Ð¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢Bluetooth 5.3¡¢Wi-Fi 6¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢HDMI eARC¡¢AUXÆþÎÏ3.5mm¡¢RCA¥â¥Î¡ÊSub½ÐÎÏ¡Ë¡¢USB-C¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Heston 60¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤¿¤¤ ½ÅÄã²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡ÖHeston Sub 200¡×
¡¡Heston Sub 200¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é½ÅÄã²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£Bluetooth LE Audio¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¼«Í³¤ËÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ù¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡Marshall¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤ÇHeston 60¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤äÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï7Ëü9990±ß¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆó¿§Å¸³«¡£¥µ¥¤¥º¤Ï282¡ß282¡ß302.5mm¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢Bluetooth 5.3¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢SUBÆþÎÏ¡ÊRCA¥â¥Î¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡ü¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â²»¼Á¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëÎ¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¸³è¶õ´Ö¤ËÅ¬±þ¤·¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Marshall¤é¤·¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Heston 60¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖHeston 120¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿¨´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥°¥ê¥ë¡¢PU¥ì¥¶¡¼»Å¾å¤²¤òºÎÍÑ¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤ËÃÖ¤¯°Ê³°¤Ë¤âÊÉ³Ý¤±¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥´¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Ç¡¢ÀßÃÖÊý¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÀµ³Î¤ÊÄê°Ì¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëDolby Atmos¤òÅëºÜ¤·¡¢Î×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖMovie¡×¡ÖMusic¡×¡ÖNight¡×¡ÖVoice¡×¤Î4¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Marshall¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¤ÎÈùÄ´À°¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀßÄê¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Wi-Fi¤äAuracastÂÐ±þ¤ÎºÇ¿·Bluetooth¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤¹¤°¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï9Ëü9990±ß¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆó¿§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉý730¡ß±ü¹Ô124¡ß¹â¤µ68Ð¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢Bluetooth 5.3¡¢Wi-Fi 6¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢HDMI eARC¡¢AUXÆþÎÏ3.5mm¡¢RCA¥â¥Î¡ÊSub½ÐÎÏ¡Ë¡¢USB-C¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Heston 60¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤¿¤¤ ½ÅÄã²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡ÖHeston Sub 200¡×
¡¡Heston Sub 200¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é½ÅÄã²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£Bluetooth LE Audio¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¼«Í³¤ËÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ù¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡Marshall¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤ÇHeston 60¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤äÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï7Ëü9990±ß¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆó¿§Å¸³«¡£¥µ¥¤¥º¤Ï282¡ß282¡ß302.5mm¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢Bluetooth 5.3¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢SUBÆþÎÏ¡ÊRCA¥â¥Î¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£