「不可解」「チームから外された」日本人FWのEL登録外に現地のセルティックファンが怒り！ ロジャーズ監督に対して不満の声「間違いなく主力ストライカーだ」
欧州サッカー連盟（UEFA）は現地９月３日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズに臨むセルティックの登録メンバーを発表した。
日本人４選手が所属するセルティックは、チャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフでカザフスタン王者のカイラトにまさかの敗戦。ELにまわることになったなか、登録メンバーに前田大然や旗手怜央らを選出された一方で、今夏に加入した山田新と稲村隼翔はメンバー外となった。
山田に関してはここまでの公式戦で途中出場が多く、まだ得点はないものの、試合に出ると好印象を残していただけに、登録外となったことに驚きが広がっている。
セルティックの専門メディア『67HAILHAIL』が、「セルティックファンが、山田の扱いについてブレンダン・ロジャース監督にメッセージを送った」との見出しを打ち、次のようなファンの声を紹介している。
「山田のカメオ出演は、おそらく日曜日の（スコアレスに終わったレンジャーズ戦で）唯一のポジティブな点だった」
「間違いなく、この夏の補強の主力ストライカーだ」
「唯一の疑問は、試合に出場できるシンよりも、コンディションの悪い（ケレチ・）イヘアナチョを信頼するということだ」
「またしても不可解だ」
「チームから外された」
なお、セルティックはELのリーグフェーズでフェイエノールトやローマ、ボローニャなどと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
日本人４選手が所属するセルティックは、チャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフでカザフスタン王者のカイラトにまさかの敗戦。ELにまわることになったなか、登録メンバーに前田大然や旗手怜央らを選出された一方で、今夏に加入した山田新と稲村隼翔はメンバー外となった。
セルティックの専門メディア『67HAILHAIL』が、「セルティックファンが、山田の扱いについてブレンダン・ロジャース監督にメッセージを送った」との見出しを打ち、次のようなファンの声を紹介している。
「山田のカメオ出演は、おそらく日曜日の（スコアレスに終わったレンジャーズ戦で）唯一のポジティブな点だった」
「間違いなく、この夏の補強の主力ストライカーだ」
「唯一の疑問は、試合に出場できるシンよりも、コンディションの悪い（ケレチ・）イヘアナチョを信頼するということだ」
「またしても不可解だ」
「チームから外された」
なお、セルティックはELのリーグフェーズでフェイエノールトやローマ、ボローニャなどと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集