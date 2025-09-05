TOMORROW X TOGETHER最新アルバム『Starkissed』ふたつめのコンセプト「Uprise」公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERが、9月1日から4日にかけて、日本3rdアルバム『Starkissed』のふたつめのコンセプト「Uprise」のビジュアルを相次いで公開した。

■現実に向き合い自らの力で生きていこうとする意志を表現！

日本3rdアルバム『Starkissed』には、幸せだった安全地帯（Santuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められ、「Uprise」のコンセプトでは、生まれたときから自分の周りをあたたかく照らしてくれた光を壊し、自ら直接キャンドルに火を灯す姿が描かれている。

「Uprise」のコンセプトフォトやコンセプトクリップでメンバーたちは、ひとつめのコンセプトである「Alight」の白い衣装と対照的な真っ黒な衣装に身を包んでいる。辺りも暗いなか、ひときわ輝く古びた大きなシャンデリアが印象的だ。

メンバーたちはそれぞれが手にしたバットで、生まれたときから自分の周りをあたたかく照らしてくれた光を象徴するこのシャンデリアを壊す。さらに、自らの手で火を灯したキャンドルをまっすぐ見つめる表情からは、現実に向き合い自らの力で生きていこうとする意志が感じられる。

現在予約受付中の日本3rdアルバム『Starkissed』は、「Can’t Stop」など過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に、「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩 [Japanese Ver.]」など人気楽曲の日本語バージョンを含む全12曲を収録。リリースに先立ち、10月20日には音源配信が開始され、発売日には来日ショーケースの開催も発表されている。

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『Starkissed』

