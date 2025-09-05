「日経225ミニ」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限12万3730枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の12万3730枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 123730( 123730)
ソシエテジェネラル証券 58959( 58959)
SBI証券 74631( 31137)
松井証券 18403( 18403)
楽天証券 29529( 14891)
バークレイズ証券 13001( 13001)
サスケハナ・ホンコン 11584( 11584)
JPモルガン証券 7583( 7583)
日産証券 6077( 6077)
三菱UFJeスマート 7033( 3821)
マネックス証券 3154( 3154)
ゴールドマン証券 3104( 3076)
ビーオブエー証券 2125( 2125)
インタラクティブ証券 1291( 1291)
フィリップ証券 992( 992)
モルガンMUFG証券 604( 604)
BNPパリバ証券 500( 500)
みずほ証券 333( 333)
野村証券 307( 307)
シティグループ証券 196( 196)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1802( 1802)
ソシエテジェネラル証券 822( 822)
SBI証券 1027( 597)
楽天証券 383( 197)
三菱UFJeスマート 116( 96)
松井証券 83( 83)
JPモルガン証券 48( 48)
マネックス証券 33( 33)
フィリップ証券 27( 27)
日産証券 17( 17)
バークレイズ証券 10( 10)
ドイツ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 17( 17)
フィリップ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 14( 6)
松井証券 6( 6)
SBI証券 26( 4)
マネックス証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 14( 2)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
