「日経225ミニ」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限22万7138枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万7138枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227138( 225130)
ソシエテジェネラル証券 144033( 142025)
SBI証券 86610( 39888)
松井証券 28478( 28478)
楽天証券 47842( 23520)
バークレイズ証券 22712( 22712)
サスケハナ・ホンコン 22019( 22019)
日産証券 11883( 11883)
JPモルガン証券 8755( 8755)
BNPパリバ証券 6746( 6746)
三菱UFJeスマート 11792( 6568)
ゴールドマン証券 5380( 5318)
野村証券 5289( 5217)
モルガンMUFG証券 5064( 5001)
マネックス証券 4501( 4501)
ビーオブエー証券 4009( 4009)
広田証券 3359( 3359)
みずほ証券 2314( 2309)
フィリップ証券 1915( 1915)
インタラクティブ証券 1465( 1465)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4356( 3356)
ソシエテジェネラル証券 4061( 3061)
SBI証券 802( 282)
楽天証券 435( 211)
三菱UFJeスマート 216( 174)
マネックス証券 144( 144)
松井証券 144( 144)
フィリップ証券 98( 98)
日産証券 83( 83)
バークレイズ証券 68( 68)
JPモルガン証券 3033( 33)
ドイツ証券 16( 16)
インタラクティブ証券 14( 14)
立花証券 10( 10)
光世証券 3( 3)
ゴールドマン証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 3000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
ABNクリアリン証券 45( 45)
フィリップ証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 13( 9)
SBI証券 63( 9)
松井証券 9( 9)
楽天証券 18( 4)
マネックス証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース