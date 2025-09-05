「TOPIX先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万2517枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2517枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12517( 12517)
ソシエテジェネラル証券 6188( 6188)
JPモルガン証券 2873( 2873)
バークレイズ証券 2047( 2047)
ビーオブエー証券 1766( 1766)
野村証券 1763( 1763)
ゴールドマン証券 1688( 1674)
モルガンMUFG証券 1958( 1642)
みずほ証券 3264( 1314)
日産証券 982( 982)
UBS証券 528( 528)
シティグループ証券 1694( 456)
BNPパリバ証券 230( 230)
SBI証券 185( 167)
大和証券 108( 108)
三菱UFJeスマート 42( 32)
松井証券 30( 30)
広田証券 26( 26)
光世証券 17( 17)
インタラクティブ証券 13( 13)
SMBC日興証券 2( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
野村証券 1701( 1701)
みずほ証券 1310( 1310)
JPモルガン証券 1247( 1247)
ABNクリアリン証券 1055( 1055)
日産証券 792( 792)
ビーオブエー証券 714( 714)
ゴールドマン証券 634( 634)
ソシエテジェネラル証券 442( 442)
モルガンMUFG証券 647( 331)
シティグループ証券 254( 254)
SBI証券 222( 222)
バークレイズ証券 155( 155)
UBS証券 127( 127)
大和証券 108( 108)
インタラクティブ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース