卓球の「WTTコンテンダーアルマトイ2025」は5日、女子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング12位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同50位の赤江夏星（日本生命）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して準々決勝進出を決めた。

■好調日本人同士の戦い

今大会第2シードに連ねた橋本は優勝候補の一角として挑むなか、前週の「WTTフィーダー・オロモウツ」で優勝し世界ランキングを自己最高の50位に上げた赤江との同士討ちが実現した。

第1ゲームの立ち上がりは点の取り合いとなったなか、橋本はサービスからの展開、赤江はラリー力で対応し、6－6と互角のまま進む。橋本がラリーから前に出てポイントを奪うが、赤江もカット打ちで粘りを見せて終盤へ。先にゲームポイントを奪った橋本がサービスからの3球目を沈めて11－9で先手を取る。

第2ゲームも互いにポイントを取りあう展開が続くなか、5－5から赤江が先に2ポイントを奪いリードするが、橋本が鋭いスマッシュを3本沈めて逆転に成功。8－8からのラリーの応酬をしのいだ橋本が11－8で奪い王手をかける。

第3ゲームは橋本が3連続ポイントと先手を取り優位に立つ。赤江はバックサーブで状況打開を試みるが、橋本の的確なレシーブの前に崩しきるには至らない。最後は橋本が11－3と圧倒してストレート勝ちを収めた。

好調の日本人対決を制した橋本は次戦、世界ランキング95位の徐奕（中国）と準々決勝で対戦する。