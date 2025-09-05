「TOPIX先物」手口情報（5日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限2万9704枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万9704枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 29704( 27964)
ABNクリアリン証券 25357( 24211)
モルガンMUFG証券 19300( 8472)
JPモルガン証券 19064( 7060)
野村証券 8201( 6965)
ゴールドマン証券 21225( 5816)
バークレイズ証券 6260( 5710)
BNPパリバ証券 8641( 5453)
みずほ証券 4971( 3638)
ビーオブエー証券 2701( 2376)
UBS証券 2045( 1919)
シティグループ証券 4420( 1760)
ドイツ証券 1758( 1758)
サスケハナ・ホンコン 1753( 1753)
大和証券 1144( 1060)
SMBC日興証券 9645( 1045)
三菱UFJ証券 3206( 1016)
SBI証券 981( 711)
日産証券 673( 673)
広田証券 311( 311)
HSBC証券 1253( 0)
岡三証券 12( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 10240( 10240)
野村証券 6018( 5718)
ABNクリアリン証券 5452( 5352)
モルガンMUFG証券 15477( 4737)
BNPパリバ証券 4601( 4601)
ゴールドマン証券 10232( 3580)
みずほ証券 2661( 2631)
JPモルガン証券 8981( 1855)
UBS証券 1851( 1751)
ドイツ証券 1168( 1168)
ビーオブエー証券 1338( 1085)
バークレイズ証券 1207( 1007)
三菱UFJ証券 1000( 1000)
シティグループ証券 2512( 912)
SMBC日興証券 1617( 867)
大和証券 490( 490)
SBI証券 292( 292)
日産証券 209( 209)
三菱UFJeスマート 49( 47)
フィリップ証券 17( 17)
HSBC証券 1253( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
