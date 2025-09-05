「日経225先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7588枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7588枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7588( 7502)
ソシエテジェネラル証券 3815( 3415)
サスケハナ・ホンコン 821( 821)
バークレイズ証券 781( 781)
松井証券 761( 761)
SBI証券 1490( 548)
楽天証券 686( 496)
JPモルガン証券 489( 489)
日産証券 395( 395)
モルガンMUFG証券 236( 226)
ゴールドマン証券 213( 213)
みずほ証券 188( 178)
ビーオブエー証券 254( 165)
三菱UFJeスマート 202( 154)
インタラクティブ証券 120( 120)
HSBC証券 118( 118)
フィリップ証券 102( 102)
UBS証券 496( 59)
野村証券 49( 49)
マネックス証券 45( 45)
BNPパリバ証券 153( 0)
シティグループ証券 35( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1716( 1616)
ソシエテジェネラル証券 625( 225)
日産証券 169( 169)
HSBC証券 108( 108)
モルガンMUFG証券 98( 98)
みずほ証券 69( 69)
JPモルガン証券 64( 64)
バークレイズ証券 58( 58)
ゴールドマン証券 55( 55)
SBI証券 85( 51)
松井証券 45( 45)
楽天証券 47( 25)
UBS証券 420( 20)
三菱UFJeスマート 15( 11)
フィリップ証券 11( 11)
マネックス証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
光世証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
野村証券 100( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース