「日経225先物」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万2265枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2265枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22265( 20588)
ソシエテジェネラル証券 17705( 15167)
JPモルガン証券 4840( 3016)
サスケハナ・ホンコン 2567( 2567)
バークレイズ証券 2695( 2555)
ゴールドマン証券 2715( 1729)
モルガンMUFG証券 3038( 1489)
ビーオブエー証券 1776( 1306)
日産証券 1233( 1233)
野村証券 2190( 1047)
SBI証券 2361( 1041)
松井証券 991( 991)
ドイツ証券 1000( 884)
みずほ証券 1130( 748)
BNPパリバ証券 948( 571)
楽天証券 709( 433)
UBS証券 623( 394)
インタラクティブ証券 318( 318)
大和証券 475( 303)
三菱UFJ証券 929( 295)
シティグループ証券 424( 0)
HSBC証券 266( 0)
SMBC日興証券 207( 0)
三菱UFJeスマート 76( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5006( 4406)
ソシエテジェネラル証券 2944( 2544)
ゴールドマン証券 1125( 889)
ビーオブエー証券 811( 755)
モルガンMUFG証券 1362( 506)
JPモルガン証券 1097( 473)
日産証券 354( 354)
みずほ証券 326( 302)
野村証券 210( 210)
バークレイズ証券 182( 182)
SBI証券 149( 127)
楽天証券 156( 116)
松井証券 89( 89)
ナティクシス証券 65( 65)
三菱UFJeスマート 64( 62)
インタラクティブ証券 35( 35)
BNPパリバ証券 32( 32)
フィリップ証券 27( 27)
マネックス証券 24( 24)
立花証券 20( 20)
シティグループ証券 350( 0)
HSBC証券 250( 0)
ドイツ証券 100( 0)
UBS証券 52( 0)
大和証券 38( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
