公益財団法人日本バレーボール協会が4日（木）、「2025年度JVA全国高校選抜男女ビーチバレーボールチーム海外遠征」を行ったことを報告した。

2025年8月21日（木）から29日（金）にかけてフィリピンで行われた海外遠征は、ビーチバレーボールのアンダーエイジカテゴリー事業として初めての試みとなった。

将来有望な高校生選手の育成、強化および国際経験を積むことを目的とし、2024年12月および2025年3月に実施された選考合宿を経て選ばれた、男女10名の選手がAグループとBグループに分かれて参加した。

今後のビーチバレー界を担うであろう若い選手にとって、実りある遠征になったようだ。

参加選手は以下の通り。

■Aグループ（8/21-25）1.福田真也（東亜学園高校2年）2.宮平力輝（関東第一高校2年）3.稲田文美（聖隷クリストファー高校2年）4.中川芽生（福知山淑徳高校2年）

■Bグループ（8/25-29）1.加納慈紋（和歌山県立和歌山北高校3年）2.橋本侑太（市立札幌平岸高校3年）3.小野寺さくら（宮城県利府高校3年）4.沢野詩多（日本航空高校石川3年）5.渡邊文乃（神奈川県立鶴嶺高校3年）6.宇都宮萌里（愛媛県立西条高校2年）