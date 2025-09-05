大原優乃、可憐な浴衣姿でファン魅了「お似合い」「可愛い過ぎる」 YouTube4周年に感謝
俳優の大原優乃（25）が4日、自身のインスタグラムを更新。色鮮やかな浴衣姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】可憐な浴衣姿で射的を楽しむ大原優乃
大原は「ゆーのちゅーぶ、４歳になりました」と報告し、節目を迎えた心境をコメント。「YouTubeは、観てくださる皆様がいて成立するコンテンツなので、改めていつも応援してくださる皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです！」と感謝を伝え、「５年目もゆるゆると、自分らしくお送りしたいと思うので引き続き見守っていただけたら幸いです」と決意をつづっている。
投稿では、花柄の浴衣に身を包み、髪飾りをあしらった和装ショットを多数公開。射的やかき氷を楽しむ夏祭りの風景も収められ、可憐な笑顔が印象的な写真が並んでいる。
コメント欄には「可愛い過ぎる」「ブラボー」「素敵な浴衣姿を見て癒されました」「お似合いだね〜」「これからのゆーのちゅーぶも楽しみです!!!」といった声が寄せられ、多くのファンを魅了している。
