公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は5日（金）、「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」の男子イタリア代表戦に臨む男子日本代表のメンバーを発表した。

12日（金）に開幕する男子の世界バレー。本大会に向け、日本は9月6日（土）と7日（日）にイタリアとの壮行試合を行う。

メンバーは2日(火)と3日（水）に行われた壮行試合の男子ブルガリア代表戦と同様の選出に。アウトサイドヒッター（OH）の髙橋藍、石川祐希ら主力や、ミドルブロッカーの西本圭吾、佐藤駿一郎などネーションズリーグ（VNL）2025で活躍した選手たちが順当に選ばれたほか、7月初旬に右ひじ関節の手術を受けていたOHの大塚達宣もブルガリア戦から続けての選出となった。

なお、日本とイタリアはVNL2025では対戦はなく、直近の公式戦はパリ2024オリンピックの準々決勝。日本が2セットを先取し、第3セットのマッチポイントを握ったところからイタリアに逆転を許しフルセットで敗北を喫している。

6日（土）は15：00より、7日（日）は13：45より試合開始予定で、両日ともに千葉県船橋市のLaLa arena TOKYO-BAYで行われる。

出場予定の15名の詳細は以下の通り。

■世界選手権壮行試合 イタリア戦 出場予定メンバー15名

2.小野寺太志／MB

4.宮浦健人／OP

5.大塚達宣／OH

9.大宅真樹／S

11.富田将馬／OH

12.髙橋藍／OH

13.小川智大／L

14.石川祐希／OH

15.甲斐優斗／OH

17.西本圭吾／MB

18.西山大翔／OP

20.山本智大／L

21.永露元稀／S

23.エバデダン・ラリー／MB

32.佐藤駿一郎／MB

