青森県弘前市内で9月13日に開催予定だった野外音楽フェス「OYAMA NO NEIRO.」の公式SNSが5日に更新され、開催を断念することを発表した。弘前市内および会場周辺におけるクマの相次ぐ出没を受け、会場が使用禁止措置の対象となったため。

同フェスの公式Xで「この度、令和7年9月13日（土）に弘前市岩木山百沢スキー場・岩木山桜林公園にて開催を予定しておりました野外音楽フェス「OYAMA NO NEIRO.」につきましては、安全確保を最優先とする市役所の判断により、会場が使用禁止措置の対象となりました。この決定を受け、実行委員会としてもあらゆる可能性を検討してまいりましたが、現地での開催は不可能と判断せざるを得ず、苦渋の決断ではございますが、本年の開催を断念する結論に至りました」と発表した。

「本来であれば皆様の温かいご支援のもと、最高の時間を共に創り上げるべく準備を重ねてまいりましただけに、このようなご報告をしなければならないことは誠に無念であり、実行委員一同、悔しさで胸がいっぱいでございます。現在は来年の開催を目指し、会場や日程について鋭意検討を進めております。詳細が整い次第、改めてご案内申し上げますので、引き続き変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。

またその後、「今回「OYAMA NO NEIRO.」の延期にあたり、同日9/13にKEEP THE BEATにて「OYAMA NO NEIRO.〜KTB編〜」として二部構成でイベントを開催させていただきます」と、会場を変更して代替イベントを開催すると明らかにした。