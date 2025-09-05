マナカナ・三倉茉奈、朝ドラ共演の俳優との再会が感激「渋さが増してカッコ良すぎ！」「素敵なライブでした！」
マナカナの愛称で知られる双子姉妹の女優・三倉茉奈が自身のInstagramを更新。吉田栄作さんの歌手デビュー35周年 Anniversary final Live 「Faith」に行ってきたことを報告。三倉は「栄作さん、、渋さが増していて歌声も立ち姿もカッコ良すぎました。相変わらずお顔が小さくて脚が長すぎる…！」と感想を綴り、久しぶりに再会できたことを喜んだ。さらに、会場には朝ドラ「だんだん」繋がりの方や島根の皆さんもいて、懐かしい気持ちになったと語った。
この投稿にフォロワーからは「素敵なライブだったんですね！」「吉田栄作さんの歌、聞きたいです！」「懐かしい方々と一緒に楽しめたのが良かったですね」といった声が集まった。
三倉姉妹と吉田は2008年にNHK連続テレビ小説「だんだん」で親子役として過去に共演したことがあった。
