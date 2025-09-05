¡Ú»ç±ñS¡õ¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡Û½©¶¥ÇÏ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥é¥¹¥È¥Æ¥£¥¢¥é¡¦½©²Ú¾Þ¤Ø¤ÎÇ®¤¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦ÌÜ»Ø¤¹2Æ¬¤¬6ÅÙÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡ª
º£½µ¤«¤éÉñÂæ¤òÃæ»³¤Èºå¿À¤Ë°Ü¤·¡¢½©¶¥ÇÏ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÎ¾²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëG¶¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë½©¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¡£
¡Ú»ç±ñS¡¦£Ç¶¡Û
ÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¤Î½©²Ú¾Þ¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿»ç±ñS¡¦G¶¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
½Å¾Þ¤Ø¾º³Ê°Ê¹ß¡Ê2016¡Á2022Ç¯¤ÏG·¡¢2023Ç¯¡Á¤ÏG¶¡Ë¡¢10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥ì¡¼¥¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¥Ç¥£¥¢¥É¥é¤È2022Ç¯¤Î¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¤¬¤³¤³¤òÀ©¤·¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½©²Ú¾Þ¤âÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3Ëç¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¡¢¡È½Õ¤Î¼ÂÀÓÇÏ¡É¤È¡È²Æ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¡É¤¬·ãÆÍ¡£
ºù3Ãå¤Î¼ÂÀÓ¡ª¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×
»ç±ñS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁ°Áö¡Ö½Õ¤Î¥ì¡¼¥¹¡×½ÐÁöÁÈ¡£²áµî9Ç¯¤Ç6Æ¬¤¬²Æ¤òµÙ¤ó¤Ç¤³¤³¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â4¾¡¤òµó¤²¤ëÁ°Áö¥ª¡¼¥¯¥¹ÁÈ¤«¤é¡È½Õ¤Î¼ÂÀÓÇÏ¡É¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Àï¡¢²´ÇÏ¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢ÌÆÇÏ3´§Âè1Àï¤Îºù²Ö¾Þ¡¦Gµ¤Ç3Ãå¡¢Â³¤¯¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¤Ç¤Ï5Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¼Ç2000m¤ÎÉñÂæ¡£Èá´ê¤Î½©¤Ø¡¢ÆÀ°ÕÉñÂæ¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£
°È¾å¤Ï¡¢º£Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ëµ±¤¡¢À¤³¦¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¹µ¤¨¤ëËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê(38)¡£Ãæµþ2ºÐS¡¦G·¤ËÂ³¤¯¡¢2½µÏ¢Â³¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¸×»ëâ¾¡¹¡ª²Æ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¤¿¤Á
Á°Áö¡Ö½Õ¤Î¥ì¡¼¥¹¡×½ÐÁöÁÈ¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÇÏ¤â¶¯¼ÔÂ·¤¤¤À¡£
7·î¤ËÈ¡´Û¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥í¡¼¥È¥Û¥ë¥ó¡¢Àè·î¤Î¿·³ã¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥¨¥¹¥È¥¥¥Ú¥ó¥À¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡È²Æ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¡É¤«¤éºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡£
µîÇ¯¤Î6·î¡¢À¤ÂåºÇ½é¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¤Î´°¾¡¡£°ìµ¤¤ËÌÆÇÏÀïÀþ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢µÓÉôÉÔ°Â¤ÇÌó8¥«·î¤ÎµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Éüµ¢¸å¤Ï¾¡Íø¤¬±ó¤¯¡¢½Õ¤ÎÌÆÇÏ3´§Àï¤Ø¤Î½ÐÁö¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿7·î¡¢¾®ÁÒ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡£»ç±ñS¤ÇÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¡¢ºÇ½ªÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
º£Ç¯90¾¡¡Ê9·î5Æü»þÅÀ¡Ë¤òµó¤²¡¢Á´¹ñ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤È¤Î½é¥³¥ó¥Ó¤ÇÄ©¤à¡£
»ç±ñ¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
º£Ç¯¤â¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡¦£Ç¶¡Û
ºå¿À¤Ç¤Ï¡¢9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¦Gµ¤ÎÁ°¾¥Àï¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡¦G¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Ã»µ÷Î¥³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿2Æ¬¤ÎÍÎÏÇÏ¤¬Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤ËÁá¤¯¤â·ãÆÍ¡ª
¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ªvs¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã
º£²ó¤Ç¡¢¼Â¤Ë6ÅÙÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë2Æ¬¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¡È¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª4¾¡¡½¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã1¾¡¡É¤È¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤¬Âç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤ÏÁ°Áö¡¢5·î¤Îµþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°C¡¦G¶¤Ç¼Ç1400m¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¡£23Ç¯Á°¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿1Ê¬19ÉÃ0¤ò¡È0ÉÃ7¡É¤â¾å²ó¤ë¶ÃØ³¤Î¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¾¡Íø¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸½ÌòÇÏºÇÂ¿Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î½Å¾Þ6¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨½Å¾Þ¤ÏJRA¤È³¤³°¤Ë¸Â¤ë¡Ë
°ìÊý¡¢2023Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡£º£Ç¯3·î¥ª¡¼¥·¥ã¥óS¡¦G·¤Ç¡¢GµÀ©ÇÆ°ÊÍè6Àï¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¹â¾¾µÜµÇ°¡¦Gµ¤Ç¤Ï3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÍè¤ÎÁö¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Ï¡¢µîÇ¯¤â¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ×´§¤Ø¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ï¸á¸å3»þ35Ê¬¡¢»ç±ñS¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£