¸¶¸ý¸µµ¤¤Î±ºÏÂÎ¥Ã¦¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡34ºÐ¤ÇºÆ¤Ó³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡Ö»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¸¶¸ý¸µµ¤¤¬34ºÐ¤Ç³¤³°°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬9·î5Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¸¶¸ý¸µµ¤¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¶°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î¸¶¸ý¤Ï¡¢±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹½êÂ°»þ¤Î2007Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯¤ËÀµ¼°¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢14Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó¤ò¶´¤ó¤Ç18Ç¯²Æ¤Ë¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢24Ç¯6·îËö¤Ç·ÀÌóËþÎ»¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤òÎ¥¤ì¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç±ºÏÂ¤ËÉüµ¢¤ò¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢¹ç·×¤Ç556Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á±ºÏÂ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤¤¶°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤¡×¡Ö±ºÏÂ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊÌ¤ì¤Ç²ù¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼¡¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸¶¸ý¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡É1309Ê¸»ú¡É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«±ºÏÂ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë