ポケモンのぬいぐるみ「くつろぎタイム」にコダックが登場！ カビゴンも9月11日より再登場
【ポケットモンスター めちゃもふぐっと くつろぎタイムぬいぐるみ～コダック～】 9月4日～ 順次展開
□「ポケットモンスター めちゃもふぐっと くつろぎタイムぬいぐるみ～コダック～」のページ
ポケットモンスター めちゃもふぐっと くつろぎタイムぬいぐるみ～コダック～
バンダイは、プライズ景品「ポケットモンスター めちゃもふぐっと くつろぎタイムぬいぐるみ～コダック～」を全国のアミューズメント施設などで9月4日より順次展開している。
ポケモンのぬいぐるみ「くつろぎタイム」シリーズにコダックが仲間入り。キュートなうつぶせ姿で登場する。
また、2月に登場した「ポケットモンスター めちゃもふぐっと くつろぎタイムぬいぐるみ～カビゴン～」が9月11日より再登場することも決定。思いきり抱きしめたくなる優しい触り心地のぬいぐるみとなっている。
□「ポケットモンスター めちゃもふぐっと くつろぎタイムぬいぐるみ～カビゴン～」のページ
ポケットモンスター めちゃもふぐっと くつろぎタイムぬいぐるみ～カビゴン～
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon