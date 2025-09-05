お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、新幹線の座席を全部倒すのは「あり」か「なし」かを調査した。

新幹線の座席イメージ（※生成AIで作成）

番組のオープニングから、新幹線の座席について話していた2人。とんずが「限界まで倒したい派」である一方で、花妃は「バンバン下げる人、とんずしか見たことなかったで」と話し、「全部倒す人はあまりいないのでは」と考えている様子。

そもそもとんずは「新幹線は寝る前提で乗るもの」という考えだそうで、「その角度まで倒せる機能があるのだからぜんぶ倒すのは権利」と主張した。



とんずの主張に対して、「ぜんぶ倒されても権利やからべつに文句とかは言わんけど、『ハズレやな』とは思うな」と花妃。倒す権利は認めたものの、倒してほしくない気持ちが強いことを明かした。

とんずは「全員がはじめから倒した状態ならいいのでは」とも思っているが、最近はほとんどの人が座席を倒さない現状を踏まえて「逆に、『なんで下げへんの？』って聞きたい』とひと言。「日本人が気を使いすぎてる気がする」とぼやいた。

アンケート結果は番組終盤に発表。118票の回答があり、新幹線の座席を全部倒すのは「あり派」が24パーセント、「なし派」が76パーセント。大差をつけて「なし派」の勝利となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

結果に納得感のあるとんずは、「新幹線に乗ってたら、まじでこの割合。3割いかんぐらいの人が全倒しまではいかんでも倒してて、ほかはまじでほぼ直角ぐらい」と話した。

そんなとんずと同じ、あり派からは以下のようなメッセージが寄せられた。

「あり！ そもそも座席はその人のモンやと思ってます」



「座席にそこまで倒れる機能があるのでアリ。仲良くしましょう」



「新幹線にあんま乗らないから、『逆になしなんですか？』って思う。フルリクライニングで爆睡したい」

多数派を占めた、なし派は「倒すことそのものはありでも、ぜんぶは迷惑」と感じている人が多い様子。

「全倒しはナシです！ ちなみに僕は、自分が席についた時点で後ろに人がいたら倒すのを諦めます」



「なしです。後ろの人が気になるのもありますが、倒しすぎると姿勢が悪くて逆にしんどいので」



「自分だけ全部倒したら真後ろの横の人と目が合いそう」

「前の人に全部倒されて自分が狭くて嫌な思いをしたから人にもしない」



「全部倒したら後ろの人から蹴られそうやから、ちょっと気を使って少しだけ倒すようにしてます」



「全倒しよりちょい倒しのほうが寝やすい。倒せなさそうなときは、席で最大限ななめに座ってスペースを確保する」

なかには、「とんずさんなら歓迎」という人や、「めっちゃ倒してきそうやなというときは、ひざでちょっと止めて『ここが最後だよ〜』とやる」という全倒し対策をしている人もいた。

さまざまな意見に触れたうえで、とんずは「全員が倒したら、全員で添い寝してるみたいになるから、みんなで添い寝しようや。“添い寝車両”作ろ」と提案。全部倒す派が少数派であることを知ってなお、その気持ちは変わらなかったようだ。

はるかぜに告ぐのとんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より