“マイメロ & クロミ”が可愛いーーッ！【Can★Do】どれが出ても大当たり♡「ランダムグッズ」

サンリオファン必見！ 人気キャラの「マイメロ & クロミ」が【Can★Do（キャンドゥ）】のランダムグッズに仲間入りしました。日常使いにぴったりなプチ巾着やファスナーケースなど、実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムで、どれを引いても大当たり感がありそうです。思わずコンプリートしたくなるかも。

ちょっとした小物収納に便利なプチ巾着

【Can★Do】「プチ巾着」\110（税込）

約9.5cm × 12cmとコンパクトなサイズ感のプチ巾着は、アクセサリーやキャンディなど細かな持ち物を持ち運ぶのにぴったり。マイメロ & クロミの愛らしいデザインが、持つたびに気分を上げてくれそうです。全6種類のラインナップがあるから、コンプリートして用途別に使い分けても◎ オフィス用のバッグに忍ばせたり、旅行のお供に使ったりするのもおすすめです。

キーホルダー感覚で使えるファスナーケース

【Can★Do】「チェーン付きファスナーケース」\110（税込）

チェーン付きでバッグやポーチに付けられるファスナーケースは、カードや小銭入れとして重宝しそうな一品。約8.9cm × 12cmというサイズで、絆創膏や薬などを収納するのにも便利です。スライダー付きで、中身が飛び出しにくいのも安心ポイント。6種類それぞれイラストが違うから、揃える楽しさも感じられます。

Writer：Anne.M