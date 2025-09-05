スクリーンデビュー95周年をお祝いするプライズ！ナムコ ディズニー「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」
ナムコが「プルート」のスクリーンデビュー95周年を記念した「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」を順次展開。
全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」に、「プルート」や「プルート」を祝う「ミッキーマウス」などのグッズが登場します☆
ナムコ ディズニー「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」
登場予定：2025年9月12日(金)より順次
登場店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」
1930年に公開された『ミッキーの陽気な囚人』でスクリーンデビューを果たした、ディズニーキャラクターの「プルート」
2025年9月5日は、「プルート」スクリーンデビュー95周年のアニバーサリーイヤーです。
そんな「プルート」のスクリーンデビュー95周年を記念したプライズ「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」が、アミューズメント施設「ナムコ」に登場！
「ミッキーマウス」とおそろいの大きなリボンを「ミニーマウス」からプレゼントされ、ごきげんな「プルート」が主役のグッズに注目です☆
プルート 赤いほっぺ 寝そべり スーパーラージぬいぐるみ 〜ワン！ダフルギフト〜
サイズ：約W25cm×D45cm×H20cm
ピンク×水色のかわいいリボンでおめかしした「プルート」のぬいぐるみ。
手足を伸ばした”寝そべり”ポーズで展開されます。
抱き心地の良い、大きなサイズのぬいぐるみです。
ミッキー＆ミニー＆プルート 赤いほっぺ マスコット 〜ワン！ダフルギフト〜
サイズ：約W10cm×D8cm×H12cm
種類：全3種（ミッキーマウス、ミニーマウス、プルート）
”赤いほっぺ”デザインのマスコットは「プルート」だけでなく「ミッキーマウス」「ミニーマウス」も登場。
「プルート」のお誕生日を「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がお祝いしてくれているデザインです。
お出かけのお供にもちょうどいいサイズで、いろんなところに連れて行けます！
ミッキー＆プルート プラチナムザッカfuwa＆hugクッション 〜ワン！ダフルギフト〜
サイズ：約W40cm×D10cm×H40cm
ふわふわな毛足が気持ちいい、人気の“fuwa&hug”クッションに、「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」の特別なデザインが登場。
お揃いのリボンで、ごきげんな様子の「ミッキーマウス」と「プルート」のイラストが使用されています。
反対側にリボンのデザインを大きく使った、どちらの面を使ってもかわいいクッションです！
スクリーンデビュー95周年となる「プルート」を祝う、ナムコ限定のグッズが順次ラインナップ。
ナムコのディズニー「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」は、2025年9月12日より順次、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」に登場します！
© Disney ©Bandai Namco Experience Inc.
※画像はイメージです
※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post スクリーンデビュー95周年をお祝いするプライズ！ナムコ ディズニー「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」 appeared first on Dtimes.