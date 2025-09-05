ナムコが「プルート」のスクリーンデビュー95周年を記念した「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」を順次展開。

全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」に、「プルート」や「プルート」を祝う「ミッキーマウス」などのグッズが登場します☆

ナムコ ディズニー「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」

登場予定：2025年9月12日(金)より順次

登場店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」

1930年に公開された『ミッキーの陽気な囚人』でスクリーンデビューを果たした、ディズニーキャラクターの「プルート」

2025年9月5日は、「プルート」スクリーンデビュー95周年のアニバーサリーイヤーです。

そんな「プルート」のスクリーンデビュー95周年を記念したプライズ「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」が、アミューズメント施設「ナムコ」に登場！

「ミッキーマウス」とおそろいの大きなリボンを「ミニーマウス」からプレゼントされ、ごきげんな「プルート」が主役のグッズに注目です☆

プルート 赤いほっぺ 寝そべり スーパーラージぬいぐるみ 〜ワン！ダフルギフト〜

サイズ：約W25cm×D45cm×H20cm

ピンク×水色のかわいいリボンでおめかしした「プルート」のぬいぐるみ。

手足を伸ばした”寝そべり”ポーズで展開されます。

抱き心地の良い、大きなサイズのぬいぐるみです。

ミッキー＆ミニー＆プルート 赤いほっぺ マスコット 〜ワン！ダフルギフト〜

サイズ：約W10cm×D8cm×H12cm

種類：全3種（ミッキーマウス、ミニーマウス、プルート）

”赤いほっぺ”デザインのマスコットは「プルート」だけでなく「ミッキーマウス」「ミニーマウス」も登場。

「プルート」のお誕生日を「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がお祝いしてくれているデザインです。

お出かけのお供にもちょうどいいサイズで、いろんなところに連れて行けます！

ミッキー＆プルート プラチナムザッカfuwa＆hugクッション 〜ワン！ダフルギフト〜

サイズ：約W40cm×D10cm×H40cm

ふわふわな毛足が気持ちいい、人気の“fuwa&hug”クッションに、「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」の特別なデザインが登場。

お揃いのリボンで、ごきげんな様子の「ミッキーマウス」と「プルート」のイラストが使用されています。

反対側にリボンのデザインを大きく使った、どちらの面を使ってもかわいいクッションです！

スクリーンデビュー95周年となる「プルート」を祝う、ナムコ限定のグッズが順次ラインナップ。

ナムコのディズニー「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」は、2025年9月12日より順次、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」に登場します！

© Disney ©Bandai Namco Experience Inc.

※画像はイメージです

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スクリーンデビュー95周年をお祝いするプライズ！ナムコ ディズニー「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」 appeared first on Dtimes.