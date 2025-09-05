兼近大樹、高校卒業認定試験合格を報告!「普通の人が12年かけた勉強に挑戦」「#チラみせじゃなく全みせ」感動のガッツポーズショットを公開!
お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹がInstagramを更新。高校卒業認定試験に合格し、大学進学に意欲的であることを報告した。兼近は「高卒。高校卒業認定試験合格しました。掛け算もできなかった人間。アルファベットの小文字が書けなかった男。」と自らの学びの道のりを振り返り、普通の人が12年かけてきた勉強に挑戦して「泣けてきました」と感動を表現した。
さらに「みなさんが当たり前にやってきたことに尊敬が止まらなくてです。まだ最終学歴は小卒。大学行くのでよろたの」と続け、今後の学びに向けた意欲を語った。
この投稿にファンからは「本当におめでとう！」「かねちカッコ良すぎです！」「凄い凄い凄いーー」「大学進学も応援してます」といった励ましの声が集まり、兼近の努力と成長を称賛するコメントが多く見受けられた。
兼近大樹はお笑いコンビ・EXITのボケ担当として知られ、2022年ごろから勉強をはじめたことを自身のYouTubeチャンネルで報告していた。
