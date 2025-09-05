石破首相の続投表明をめぐる、いわゆる「石破おろし」の動きについてです。自民党の臨時総裁選を行うかどうか決定するまで残り3日となる中で、地元議員の動きが活発化しているようです。

■自民・麻生太郎 最高顧問

「私自身は、総裁選挙の前倒しを要求する書面に署名、提出をすると決めています。」



麻生最高顧問は3日、自らが率いる派閥の研修会で「次の衆議院選挙で勝利できる体制を整えなくてはならない」として、石破首相の退陣につながる臨時の総裁選の実施を求める考えを明らかにしました。





この発言以降、自民党内では一部の現職大臣が総裁選の前倒しを求めるなど、駆け引きが活発になっています。

■平山翼記者

「こうした動きの中、街の人はどう思っているのでしょうか。」



■街の人

「賛成。3連敗しているわけですから、やはり責任もあるし。」

「日本国民が大切にされていないというのは少し感じます。外国人の政策ばかりに力を入れているなと感じます。」

「反対。石破さん1人だけの責任ではないでしょう。よくもなく悪くもなく、でも彼は彼なりに一生懸命やっているぽいから。」

「どちらかといえば反対。何を内輪もめしているんだという話。何を国民は見せられているんだという話です。」

総裁選の選挙管理委員を務める衆議院議員の鬼木誠さんは、自民党が参議院選挙に敗北し信頼回復を図るべき時に、党内が分断しないか懸念を示しています。



■自民・鬼木誠 衆議院議員

「どうやって自民党が再生していくのか道筋がきちんと見出せないと、また国民不在の議論になってはまた国民から見放されるということなので、本当に自民党が再生して国民の支持を再び得るためにはどうしなければいけないのかということで、議員同士の分断も深刻。」



鬼木さんは総裁選の前倒しを要求する場合に議員の署名が必要となった背景について、次のように説明しました。



■鬼木 衆議院議員

「一国の総理の首がかかった話で過半数が集まったけれど、誰が入れたかは分かりませんみたいなことでいいのだろうかと。リコールというのは重たいもので、覚悟が求められる。」



その上で、鬼木さん自身が総裁選の前倒しを要求するかどうかについては、熟考を続けているとして明言しませんでした。



■鬼木 衆議院議員

「世論も二分されている、自民党の中でも仲間も二分されている中で、本当にどうすべきなのかは慎重に考えたいと思います。」



臨時の総裁選をめぐる動きについて、FBSでは福岡と佐賀を地盤とする自民党所属の国会議員に取材しました。



麻生太郎氏と井上貴博氏が臨時の総裁選に賛成する意向を表明している一方、そのほかの多くの議員は保留や回答を控えるなどとして態度を明らかにしませんでした。

政治学が専門の九州大学大学院の施光恒（せ・てるひさ）教授は、態度を明らかにしないのは各自が様子を見ている段階だとみています。



■九州大学大学院・施光恒 教授

「石破政権に対して、今のところまだ比較的支持がある。石破さんに総裁を辞めなさいというのが、今みんな値踏みをしている。自民党は今、どの方向に自分たちの党を持って行ったらいいか、少し分からなくなってきているところだと思います。」



教授が注目しているのが、先の参議院選挙の投票率です。福岡県選挙管理委員会が4日に発表した年代別の投票率を見ますと、20代と30代が10ポイント以上増加しています。自民党は、この若い世代の支持を得られていないことが敗因だと分析しています。

■ 施教授

「真面目に働いているのに生活がこんなに苦しくなってしまったら、これは政治がおかしいのではないかと思い始めた。今の政治のやり方を変えていかないと、生活が成り立たないのではないかと思った現役世代が非常に多かったのだと思います。」



その上で、自民党が信頼を再び得るためには、国民の生活と向き合うことが重要だと指摘します。



■施教授

「今の政策の進め方では、自民党は支持されていない。すでに民意は自民党から離れていると思います。財政当局の方ではなくて、国民生活をきちんと向いて国民生活の安定をきちんと見ていくべきだと思います。」



自民党が臨時の総裁選を実施するかどうか決定するのは、9月8日です。