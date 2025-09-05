

幾⽥りら

シンガーソングライターの幾田りらが、COACH（コーチ）のグローバルアンバサダーに就任した。

【写真・動画】幾⽥りら「Coach Revive Your Courage Campaign」

新たにコーチファミリーに加わった幾田りらは、幼少期から音楽に情熱を注ぎ、シンガーソングライターや声優として、また「YOASOBI」のボーカルとして、国内外でその存在感を高めている。幾田の揺るぎない「自分らしさ」と、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢は、自分が信じる道をまっすぐに進む力強さを感じさせる。その姿は、コーチが掲げるブランドパーパス“Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）” と深く共鳴しており、本パートナーシップを通じて、より多くの人々にこのメッセージを共に届けていきたいと考えている。

幾田は、Fall 2025 コレクションのキャンペーン"Revive Your Courage（進もう、私の心のままに）" にも出演。同じく今シーズンよりコーチファミリーに加わった韓国のガールズグループ「i-dle」のSoyeon(ソヨン)、そして引き続き女優のElle Fanning(エル・ファニング)と共に、自分の気持ちに正直に、自らの道を信じて進む姿を描いたキャンペーンで、力強いパフォーマンスを通して、コーチのスピリットを鮮やかに体現している。

アンバサダー就任を記念して、幾田さんがコーチのコンセプトストア「コーチ プレイ＠キャットストリート」に来店。これから始まるコーチとの歩みへの意気込みをはじめ、今年の夏の思い出やこの秋楽しみにされていること等を語った。【幾田りらコメント】（一部抜粋）──COACHグローバルアンバサダーに就任したことへの感想を教えてください

お話をいただいたときは嬉しい気持ちでいっぱいで、同時に驚きもありました。グローバルアンバサダーというものを初めてやらせていただくので、自分に務まるだろうかと不安もあったのですが、実際に撮影を進めていく中でスタッフの皆さんがアーティストとしての自分を尊重してくださるなど、あたたかく迎え入れていただいたおかげで、今はワクワクで楽しみな気持ちでいっぱいです。──COACH が掲げるブランドパーパス「Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）」というメッセージに、自分自身をどの様に重ねますか？

リアルに生きる勇気というブランドのメッセージはとても素敵だなと感じます。私自身も普段の生活のなかで問い続けていることで、コンサートなどの音楽活動を通して体現していけるようなアーティストでいられたらと思います。──“自分らしさ”を大切にしてきた瞬間や、その想いについてお聞かせください

私が最も自分らしさを意識する瞬間はライブの直前のときです。ライブが始まる前とても緊張している中で、不安やプレッシャーと闘いながらステージにでていく瞬間に、「自分は幼少期から歌うことが大好きで、歌いたくていま私はここにいるんだ！」と気付くんです。その幼少期からの自分らしい思いに立ち返ることで、自由に表現できるパワーに繋がると感じています。──今年の夏の思い出を教えてください

今はYOASOBIで全国ツアーをまわっていて、先日静岡公演がおわったところなのですが、公演が終わった後チームメンバー50 人くらいで森の中でバーベキューをやったことが楽しかったです！花火をやったりスイカ割りをやったり…夏を凝縮した、リラックスした時間を過ごせた 1日でした。──この秋、楽しみにしていることはありますか？

秋も全国ツアーが続いていて 9.10月には8箇所まわります。その土地の美味しいものを食べて、お客さんと楽しいコミュニケーションを取りながら、成長していけたらなと思います。──原宿にあるコーチプレイ@キャットストリートに来た感想を教えてください

入り口からテーマパークに来たようで、わくわくが止まらないです！建物が 4 階建になっていて、それぞれがそれぞれのコンセプトで作られていて…体験的に楽しめるので、遊び心がくすぐられて訪れる度にわくわくします。──これから COACH との歩みが始まりますが、今後の意気込みをお聞かせください

アーティスト活動を通して、COACH が掲げるブランドパーパス「Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）」を体現できるような存在を目指して、精一杯務めていきたいです。