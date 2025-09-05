

瀬戸ノきせき／冷やし醤油ラーメン

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。まだまだ暑い日が続きそうなので、香川から、暑い時でもサラサラいけちゃう冷た～いラーメンを紹介します。

高松市屋島西町の「醤油ラーメン専門店瀬戸ノきせき」。こちらは、ある場所の中にある店でして……

（瀬戸ノきせき／槙塚賢治さん）

「もう50年以上しているゴルフ場の中で、喫茶店をしていたんですけども、それを2023年にラーメン店に業態変更しました」

瀬戸ノきせきは瀬戸内ゴルフセンターというゴルフの練習場の中にあるラーメン店。ゴルフとは少し縁遠い若い女性やお子さんに、ラーメンをきっかけにゴルフに触れてもらいたいとオープンしたんだそうです。

そんな瀬戸ノきせきで食べられるのが、「冷やし醤油ラーメン」（950円 ※9月末まで提供予定）です。

（瀬戸ノきせき／槙塚賢治さん）

「香川の方に合うような西日本のしょう油をブレンドして作りました。香川県産のイリコだったりとか、コンブだったりとか、香川のいろんな素材を使ってスープをとっております」

そのスープに合わせるのは、関東の人気製麺所から取り寄せている、中太ちぢれ麺。これがツルツルモチモチでうまいんです。

そして、もっとパンチがほしいという方にはこちら。冷やし台湾醤油ラーメン（950円 ※9月末まで提供予定）です。辛みを加えたスープに、ピリ辛のミンチ、そして極めつけは……

（瀬戸ノきせき／槙塚賢治さん）

「国産高級トウガラシ香川本鷹。さぬき市のさかした農園ってところが作っているもので、この一味うまいんですよ」

これは辛い物好きには間違いないでしょう。

また、瀬戸ノきせきでラーメンを食べたお子さんはある特典がもらえます。

（瀬戸ノきせき／槙塚賢治さん）

「瀬戸ノきせきでラーメンを食べると、お子様は100円でゴルフ体験ができます」

ラーメンをきっかけに子どもに少しでもゴルフと関わってほしいというのが伝わってきますよね。

冷たい麺のほかにも、新潟の長岡生姜醤油ラーメンなどいろんなしょう油ラーメンが楽しめるので、好きなものを見つけてみてください。

（2025年9月5日放送「News Park KSB」より）