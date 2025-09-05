テイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシー、結婚式はロード・アイランドで計画！？
インスタグラムで婚約を発表し、世界中を歓喜の渦に巻き込んだテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー。彼女が毎年独立記念日のパーティーを開催するロード・アイランド州で挙式するのではないかという説が浮上した。
【写真】婚約を発表！テイラーとトラビスの幸せそうなショット
Page Sixによると、「2人は来年の夏、ロード・アイランドで挙式します。彼女は早く子どもを持ちたいと思っています」と情報筋が明かしたそうだ。テイラーは2013年、ロード・アイランド州ウェスタリーの海沿いの街ウォッチ・ヒルに、広い庭とプールの付いた8室の豪邸を、1750万ドルで購入。毎年独立記念日に友人たちを招いてパーティーを開催しているが、この邸宅が現在、170万ドルかけて改装工事中であることを地元紙が報じている。
また、ロード・アイランド州知事のダニエル・マッキーは、テイラーの婚約が発表されると、X（旧ツイッター）にて、NFLが投稿した婚約のニュースをシェアし、「ロード・アイランドには、世界最高の結婚式場がいくつかありますよ。言ってみただけですけど」とコメント。自ら招致に乗り出したようだ。
これまでの報道によると、2人は家族や友人を招き、「カジュアル」で「プライベート」な挙式を行うつもりだそう。とはいえ式には、セレーナ・ゴメスやカンザスシティ・チーフスの選手らセレブが大勢集まることが予想される。Amazon創業者ジェフ・ベゾスとローレン・サンチェスのベネチア挙式に、地元から苦情が出たことを考えると、知事からの支持はありがたいとみられる。
【写真】婚約を発表！テイラーとトラビスの幸せそうなショット
Page Sixによると、「2人は来年の夏、ロード・アイランドで挙式します。彼女は早く子どもを持ちたいと思っています」と情報筋が明かしたそうだ。テイラーは2013年、ロード・アイランド州ウェスタリーの海沿いの街ウォッチ・ヒルに、広い庭とプールの付いた8室の豪邸を、1750万ドルで購入。毎年独立記念日に友人たちを招いてパーティーを開催しているが、この邸宅が現在、170万ドルかけて改装工事中であることを地元紙が報じている。
これまでの報道によると、2人は家族や友人を招き、「カジュアル」で「プライベート」な挙式を行うつもりだそう。とはいえ式には、セレーナ・ゴメスやカンザスシティ・チーフスの選手らセレブが大勢集まることが予想される。Amazon創業者ジェフ・ベゾスとローレン・サンチェスのベネチア挙式に、地元から苦情が出たことを考えると、知事からの支持はありがたいとみられる。