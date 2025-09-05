全国の「PRONTO（プロント）」のカフェタイムと「È PRONTO（エプロント）」に、「旅」をテーマにしたポケモンのスペシャルメニューが登場。

オリジナルグッズや“旅気分”のポケモン装飾店舗など、この秋だけの特別な思い出をゲットできる企画です☆

PRONTO（プロント）／È PRONTO（エプロント）「ポケモン」スペシャルメニュー・グッズ

販売期間：2025年10月1日(水)〜11月30日(日) ※仕入れ状況により予告なく変更となる場合があります

販売店舗：全国のPRONTO・È PRONTO ※一部サービスを実施していない店舗や、価格が異なる店舗、お取り扱いメニューが異なる店舗があります

販売時間帯：

スペシャルメニュー・プロント：カフェタイム限定（モーニング・夜の時間帯を除く）・エプロント：全日販売（モーニングを除く）オリジナルグッズ・いずれも終日販売。ただし、販売開始日の10月1日(水)のみ、モーニング終了後から開始

プロント・エプロントに、2023年・2024年に大好評だったポケモンスペシャルメニューが2025年も登場。

2025年のテーマは「旅」です。

期間中、様々なポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場します。

また、ラゲッジタグやポリキャンバストートバッグなど旅やレジャーのおともにぴったりなオリジナルグッズも販売。

フォトスポットとしても注目のポケモン装飾の店舗は、2025年はエリアを拡大して、東京・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡・北海道の7店舗で展開予定です☆

スペシャルメニュー

今回発売されるポケモンのスペシャルメニューは全7品。

スペシャルメニューを注文された方には「ポケモンオリジナルクリアカード」または「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー」がプレゼントされます。

ポケモンのオリジナルカップで提供されるスペシャルドリンクには、ポケモンオリジナルクリアカードが付いてくるほか、ポケモンのストロータグも付いてきます☆

ニンフィアのルビーチョコレートラテ

価格：990円

角切りいちごソースを加えたルビーチョコレートミルクに、リボン型のモナカを添えた「ニンフィアのルビーチョコレートラテ」

癒やしの力をもつニンフィアをイメージした優しい甘さのドリンクです。

チルタリスのココナッツブルーラテ／ルカリオのゆずレモンスカッシュ

左）チルタリスのココナッツブルーラテ

価格：990円

大空を舞っているチルタリスをイメージした、見た目にもかわいらしい「チルタリスのココナッツブルーラテ」

淡いブルーのココナッツミルクに、チルタリスの柔らかい羽を思わせるマシュマロがトッピングされています。

右）ルカリオのゆずレモンスカッシュ

価格：990円

レモンスカッシュにゆずジュレを加えた、爽やかな味わいの「ルカリオのゆずレモンスカッシュ」

シトラス風味のブルーキュラソーシロップでルカリオの深いブルーが表現されています。

デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ／チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ

左）デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ

価格：1,870円

ラタトゥイユをトッピングしたカルボナーラに、燻製ソースを回しかけ、香り豊かに仕上げた「デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ」

デンリュウが放電している様子を錦糸卵で表現した、大人も子供も楽しめるパスタです。

右）チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ

価格：1,870円

ごろっとしたポテトと3種のきのこを加えた、食べ応えのあるミートクリームソース。

バジル・ミニトマト・モッツァレラチーズで、チコリータの葉っぱ・ポカブのしっぽ・ワニノコの牙が表現されています。

冒険の最初のパートナーとなるポケモンを一皿で楽しめるパスタです。

フラベベのフランボワーズと苺のケーキ／ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜

左）フラベベのフランボワーズと苺のケーキ

価格：1,430円

抹茶味のスポンジに、バニラムースとフランボワーズと苺のムースを重ねた「フラベベのフランボワーズと苺のケーキ」

フラベベも思わず乗りたくなるような、赤い花をイメージしたケーキです。

軽い食感で、様々な味わいのハーモニーが楽しめます。

右）ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜

価格：1,760円

ゲンガーをイメージしたバイカラーのクロワッサンに、爽やかなヨーグルトホイップと甘酸っぱいブルーベリージャムをサンド。

軽やかな甘さで、デザート気分を手軽に味わえるクロワッサンサンドです。

オリジナルノベルティ

スペシャルドリンク・スペシャルフードを注文された方に、オリジナルノベルティをプレゼント。

スペシャルドリンクを注文された方1杯につき、ポケモンオリジナルクリアカード全10種から1枚がランダムプレゼントされす。

スペシャルフードを注文された方にプレゼントされるのは、ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー。

1方1品につき全7種からいずれか1つがランダムでプレゼントされます☆

ポケモンオリジナルショッパー

ポケモンスペシャルメニューはすべてテイクアウト可能。

テイクアウトおよびオリジナルグッズを購入された方には、ポケモンオリジナルショッパーが提供されます。

※1会計につき一人1枚までの配布となります。各店なくなり次第終了となります

オリジナルグッズ

旅行やレジャーなどのお出かけで大活躍のオリジナルグッズもラインナップ。

耐熱性のマグカップや保温・保冷に優れたステンレスボトル、デイリーに愛用できるトートバッグなどが販売されます。

ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ

価格：3,080円

本体：口径94×H98mm

容量：470ml

備考：電子レンジ使用可、食洗機不可

ドリンクの色で変わる表情も楽しめる、軽量＆持ち手付きのポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ。

温かいドリンクを注いでも、冷めたら電子レンジで温め直し可能です。

ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル

価格：3,850円

本体：φ直径75×H155mm

容量：350ml

竹の温かみとステンレスの高級感が合わさった、持ち運びに便利なハンドル付きステンレスボトル。

広口で氷も入れやすく、真空2重構造で保温・保冷もばっちりです。

ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ

価格：3,850円

本体：身丈69×身幅52×肩幅44×袖丈60cm（Mサイズのみ）

お気に入りのポケモンと毎日を一緒にお出かけが楽しめる、カジュアルに着られるTシャツ。

普段のコーデにもぴったりなな、オールシーズン着られる大定番のロングスリーブTシャツです。

ポケモンオリジナルラゲッジタグ

価格：1,430円

本体：巾65×230mm以内/ベルト部分含む

旅がもっと楽しくなる、ポケモンのラゲッジタグ。

荷物も個性もアピールできる、ファン必見のグッズです。

ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ

価格：2,420円

サイズ：約W420×H380×D130mm

容量：約14L

お気に入りのポケモンと毎日のお出かけをもっと楽しくできるトートバッグ。

丈夫なポリキャンバス素材で、荷物もしっかり持ち運べます。

※画像はイメージです

※予告なく商品の仕様が変わる場合があります

※店舗在庫により、各店舗の終了時期が異なります

※在庫状況の問合せにはお答えできません

ポケモンの特別な装飾をした基幹店7店舗

・PRONTO さっぽろポールタウン店(北海道)

・PRONTO 銀座コリドー店(東京)

・PRONTO 新越谷ヴァリエ店(埼玉)

・PRONTO ららテラスTOKYO-BAY店(千葉)

・PRONTO 鶴舞公園店(愛知)

・PRONTO 梅田楽天地ビル店(大阪)

・PRONTO 博多駅地下街店(福岡)

キャンペーン期間中、基幹店7店舗にてポケモンの特別な装飾を実施。

東京・大阪・埼玉・千葉・愛知・福岡・北海道の7店舗にて、外観や店内にポケモンのかわいい装飾がおこなわれます。

ノベルティがもらえるオリジナルメニューや旅行やレジャーなどのお出かけで大活躍のオリジナルグッズがラインナップ。

「PRONTO（プロント）」と「È PRONTO（エプロント）」にて2025年10月1日より販売が開始される「ポケモン」スペシャルメニュー・グッズの紹介でした☆

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

