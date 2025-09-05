【RIZIN】名古屋大会のABEMA PPV販売開始 2大王座戦、フライ級GP、注目ワンマッチまで全18試合
今月28日開催の『RIZIN.51』（名古屋・IGアリーナ）のABEMA PPV視聴チケットが、きょう5日から発売された。大会前日までの前売りチケットが5000円、当日チケットが5500円、大会終了後のアーカイブチケットが3300円（すべて税込）。
【会見動画】萩原京平vs.秋元強真 会見でもバチバチの舌戦！ 撮影でも一触即発！
今年7月にオープンしたばかりのIGアリーナで初開催となる今回は、2大タイトルやヘビー級GPの決勝戦、フライ級GPの2回戦、さらに注目のワンマッチなど豪華な対戦カードがズラッと並ぶ。
ライト級タイトルマッチでは、現王者ホベルト・サトシ・ソウザに、勢いに乗る堀江圭功選手が挑む。6月の「RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO」で、地元・北海道出身の西川大和にTKO勝利を収めた堀江は、勢いそのままにベルト奪取となるのか。それとも王者サトシが圧倒的な強さで今回も防衛するのか。
フェザー級タイトルマッチでは、新王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフが初の防衛戦で、RIZINで3連勝中のビクター・コレスニックの挑戦を受ける。フライ級GPは元谷友貴vs.神龍誠と扇久保博正vs.アリベク・ガジャマドフが行われ、勝者が大みそかの決勝に進出する。
さらに、梅野源治vs.芦澤竜誠、冨澤大智vs.平本丈など、話題必至のカードが続々。ABEMA PPVでは全試合を生中継する。
