アジア・サイドの中心地、カドゥキョイの入り口、カドゥキョイ桟橋からトラムか徒歩で、モダ地区に向かいます。ソウトゥリュチェシュメ通りは比較的賑やかな通りです。

今風のラッピングからクラシカルなものまで、頻繁にトラムが走ります。

バハリエ通り沿いに立つスレイヤオペラハウスは、1927年に建設されましたが、設備が整わなかったためオペラの上演はなかったそう。その後2007年に改修され再オープンしましたが、その2年前まではスレイヤ映画館として使われていたそうです。

オペラハウスの入り口の階段でくつろぐネコを発見。トルコにはネコが多く、路上でも自由気ままにゆっくり、リラックスした様子です。

路地にもおしゃれなカフェが集まっています。店先のテラス席が気持ちよさそう。

街中に点在するウォールアートもおさんぽのお楽しみです。こちらはモダ通り駅の近くにある『StreetArt.Malala Yousafzai』。色使いや文字の入れ方が個性的で目を奪われます。



ここからは「モダ」地区の気になるカフェをチェック！ こちらは1968年、店名にもなっているオーナーのケマルさんがモダで創業、カドゥキョイ市内に支店もあるそう。お店の始まりがイチゴのデザートだったことから、店頭には大きなイチゴのオブジェがあり、ひときわ目を引きます。

「カップデザート」各210TL、「アメリカーノ」 130TL

店頭のショーケースを彩るカラフルな「カップデザート」、どれにしようか目移りします。手前はイチゴとホワイトのクリームムースに、シロップでコーティングされた丸ごとイチゴがたっぷり、奥はオレオを砕いた濃厚なクリームでボリューム満点です。

「ストゥル タトル」 230TL

懐かしいトルコのおやつもあります。米をミルクで炊いて表面をこんがり焼きつけた冷たいデザート「ストゥル タトル」。ミルクの風味が強く、くせのない素朴な甘さが特徴です。

■ケマル・ウスタ・ワッフル（Kemal Usta Waffles）

住所：Caferağa mahallesi,Yenifikir sokak,No:6/1,Gül Apt,kadıköy

TEL：0216-345-7912

営業時間：10時〜翌2時

定休日：なし

交通：トラム「モダ通り駅」から徒歩7分



2024年にオープンした新しいカフェ。オーナーのエリフさんは、周辺にカフェが多いので、ほかとは別のことをやりたかったとのことで、ヘルシーな“抹茶”ドリンクのお店にしたそうです。

茶碗と茶筅で抹茶を準備し、ミルクやストロベリーなどのドリンクに加えます。

「クラシックス」の「ストロベリー」（350㎖）各190TL、「スコーン」は各150TL〜

「クラシックス」は、砂糖を加えない100％ナチュラルなドリンク。なかでも「ストロベリー」はイチゴの酸味と抹茶の渋みがうまくマッチし、ミルクのコクと相まってまろやかな味わいです。「スコーン」はブルーベリー、チョコのほか、スーパーフードとして知られるチアシードを使った甘くないスコーン（写真左）もあります。

店内のほかに心地よい小さなテラス席もあり、テイクアウトする人も多くいます。

場所はお店が集まる一角。かわいい文字の看板が目印です。

■オハヨー・マッチャ（Ohayo MATCHA）

住所：Caferağa mahallesi,Osman Zeki Üngör Sk.No:2C,34710 Kadıköy

TEL：非公開

営業時間：10〜23時

定休日：なし

交通：トラム「モダ通り駅」から徒歩7分



赤と白のパラソル、カジュアルなテーブルとイスが並ぶオープンスタイルのカフェ。“モダファミリーのお茶の庭”という店名通り、緑が豊かな気持ちのいい”庭”が広がります。

入口にはシンプルな店の看板が立っています。

「チャイ」各55TL

トルコでは1日に何度も飲むという「チャイ」を注文。くびれのある透明なグラスに注がれ、様々な柄の受け皿が付くのがスタンダードなスタイルです。

淹れ方は意外とシンプル、まとめて茶葉から煮出してチャイグラスに注ぎ、お湯で薄めるのだそう。

対岸には遠く旧市街が見えます。旧市街の観光地の雑踏をよそに、のんびりとした時間が流れ、きらめくマルマラ海を眺めながら一日のんびり過ごせそう。

■モダ・アイレ・チャイ・バフチェシ（MODA AİLE ÇAY BAHÇESİ）

住所：Caferağa mahallesi,Park İçi Yolu,34710 Kadıköy

TEL：なし

営業時間：7〜23時

定休日：なし

交通：トラム「モダ通り駅」から徒歩10分



モダ地区散歩の後は、カドゥキョイのロカンタでご飯でもいかが？ ロカンタは、いわば“街の食堂”。イスタンブールではアジア・サイドに住む人が多く、そのせいかロカンタが多いようです。1919年創業の「ヤンヤル・フェフミ・ロカンタス」のオーナーは3代目。メニューは100以上もあり、旬の野菜を使った季節メニューもあれば、ナスなど一年中ある定番メニューも。人気のメニューは店頭のショーケースに日本のおばんざい店のように並んでいます。

食べたい料理を伝えるとシェフがサーブしてくれます。45年のキャリアを誇るシェフも。そのやりとりがなんともローカルチックで楽しい！

「カルニ・ヤリク」400TL、「ヤプラック・サルマとラハナ・サルマのミックス」400TL、「ラムとベビー玉ねぎのシチュー」600TL、「キュウリのヨーグルトサラダ」140TL

トルコでおなじみの野菜、ナスのに挽き肉を詰めてオーブンで焼いた「カルニ・ヤリク」（左手前）、ブドウの葉の肉巻「ヤプラック・サルマ」（奥）とキャベツの肉巻「ラハナ・サルマ（手前）」（右手前）、肉に塩味がしっかり効いていて、ヨーグルトソースとよく合います。ブドウの葉の肉巻は家庭でも作られる料理だそうで、市場でブドウの葉が売られています。奥は左から「ラムとベビー玉ねぎのシチュー」、「キュウリのヨーグルトサラダ」。

「カザンディビ」240TL

珍しいメニューを発見！「カザンディビ」はオスマン帝国の宮廷で作られていたお菓子で、その材料は鶏の胸肉（繊維）と水牛のミルク、米で、なんと！ 6時間もかけて作られるのだそう。口のなかに鶏肉の繊維が残る、もちもちとした弾力のあるデザートです。

店の前には屋外席もあります。

■ヤンヤル・フェフミ・ロカンタス（YANYALI FEHMİ LOKANTASI）

住所：Söğütlüçeşme Cad.Yağlıkçı İsmail SK.No:1 kadıköy

TEL：0216-336-3333

営業時間：11〜21時

定休日：ラマダン祭りの祝日と、追加で計1週間ほど休みがある

交通：カドゥキョイ桟橋から徒歩8分



イスタンブールには有名な観光スポットがたくさんありますが、人々の暮らしを感じることができる「モダ」地区もとっても魅力的。ちょっぴり足をのばして、おさんぽやカフェめぐりを楽しんでみてはいかが？

※トルコではインフレの影響で、料金が激しく変動する場合があります。



Text：るるぶ情報版（海外）編集部

Photo：小池彩子



