NiziU・MAKO、RIO、MAYA、レトロな世界観を表現 “かわいい”詰め込んだ指先にも注目
9人組ガールズグループ・NiziUのMAKO、RIO、MAYA が、29日発売のファッション＆ネイルアートマガジン『NAILON ISSUE 02』（カエルム）の表紙を飾る。女性アーティストが、同誌の表紙を飾るのは初めてとなる。
【ライブ写真】一糸乱れぬ動き！美しいパフォーマンスを送るNiziU
今回は「GIRL’S GIRL」を撮影テーマに、キラキラやリボン、ピンク、レースなど、女子が大好きな要素をネイルに落とし込んだ2パターンを披露。ネイルにハートやバラフライモチーフなどのキラキラしたチャームを施した、周りから「かわいい！」と言われること間違いなしの“つめピ”は特に注目となる。ネイル、ファッションの話はもちろん、発売を控えている待望のアルバムにフォーカスしたロングインタビューも掲載。MAKO、RIO、MAYAのユニットによるレトロワールドを16ページにわたって届ける。
今号は、3組の表紙モデルを起用し、3パターンのマルチカバー仕様で発売する。東京・渋谷の「VIANDNYL BOOKS（バイアンドナル ブックス）」では、実際に着用したネイルチップなどを飾った特別展示と本の販売を『NAILON ISSUE 02』の発売を記念し、表紙モデルごとに期間限定で開催。「VIANDNYL BOOKS」だけのスペシャルな購入者特典の用意も予定している。
