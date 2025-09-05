TOMORROW X TOGETHER、ダークな装いでシャンデリア破壊 日本3rdアルバムコンセプトビジュアル第2弾公開
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』（10月22日リリース）のコンセプト「Uprise」のビジュアルを9月1日から4日にわたって、公式SNSで公開した。
【別カット】表情でも表現…自ら灯りをつけるTOMORROW X TOGETHER
日本3rdアルバム『Starkissed』では、幸せだった安全地帯（Sanctuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められている。「Uprise」のコンセプトでは、生まれたときから自分の周りをあたたかく照らしてくれた光を壊し、自ら直接キャンドルに火を灯す姿が描かれている。
「Uprise」のコンセプトフォトやコンセプトクリップでメンバーは、ひとつめのコンセプトである「Alight」の白い衣装と対照的な真っ黒な衣装を着用。辺りも暗い中、ひときわ輝く古びた大きなシャンデリアが印象的となっている。それぞれが手にしたバットで、生まれたときから自分の周りをあたたかく照らしてくれた光を象徴するこのシャンデリアを壊す。さらに、自らの手で火を灯したキャンドルを真っ直ぐ見つめる表情からは、現実に向き合い自らの力で生きていこうとする意志が感じられる。
今作は「Can’t Stop」など、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に、「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩（Japanese Ver.）」をはじめ、人気楽曲の日本語バージョンなどを含む全12曲が収録される。リリースに先立って、10月20日には音源配信が開始され、発売日には来日ショーケースの開催も発表されている。
【別カット】表情でも表現…自ら灯りをつけるTOMORROW X TOGETHER
日本3rdアルバム『Starkissed』では、幸せだった安全地帯（Sanctuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められている。「Uprise」のコンセプトでは、生まれたときから自分の周りをあたたかく照らしてくれた光を壊し、自ら直接キャンドルに火を灯す姿が描かれている。
今作は「Can’t Stop」など、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に、「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩（Japanese Ver.）」をはじめ、人気楽曲の日本語バージョンなどを含む全12曲が収録される。リリースに先立って、10月20日には音源配信が開始され、発売日には来日ショーケースの開催も発表されている。