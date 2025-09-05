“最悪で最高”な動画をTikTokに投稿せよ！King Gnu、新曲「SO BAD」キャンペーンがスタート
King Gnuの新曲「SO BAD」が配信スタートとなった。配信開始にあわせて、『「SO BAD」 #最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン』が開催されている。
【画像】お洒落…！タモリ×常田大希『When your own initials are enough』ビジュアルアザーカット
同キャンペーンでは、『SO BAD』の音源を使った“#最悪で最高”な動画をTikTokに投稿することで、King GnuオフィシャルTikTokアカウントのファンスポットライトに掲載されるチャンスがあるほか、King Gnuオフィシャルファンクラブの会員を対象に、幻の「CLUB GNU」限定グッズが当たる特典も用意されている。
「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで同日より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気演目『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされたもの。超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを繰り広げる演目にあわせ、King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらに進化させた、狂暴で享楽的な楽曲となっている。
