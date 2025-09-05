Kroiが『THE FIRST TAKE』初登場 アニメ『ぶっちぎり?!』OPテーマ「Sesame」などメドレーパフォーマンス
5人組バンド・Kroiが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場する。テレビアニメ『ぶっちぎり?!』のオープニングテーマとして話題を集めた「Sesame」と、活動初期からライブで育ててきた楽曲「Fire Brain」の2曲を、スペシャルメドレーとして一発撮りで披露する。パフォーマンス映像は、5日午後10時よりプレミア公開される。
【画像】NHK『Venue101』9月6日放送にBE:FIRST、ME:I、Kroiが出演
Kroiは、R＆B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、さまざまなジャンルを横断するミクスチャーな音楽性を特徴とするバンド。2018年の結成以降、ライブ活動を軸に支持を広げ、2021年に1stアルバム『LENS』でメジャーデビュー。2024年1月には東京・日本武道館での初ワンマン公演を成功させた。2026年1月には大阪・大阪城ホール、東京・国立代々木競技場第一体育館で初のアリーナツアーも控えている。
披露される「Sesame」は、Kroiの現在を代表する一曲として、『ぶっちぎり?!』の世界観とシンクロするサウンドが印象的なナンバー。一方「Fire Brain」は、インディーズ時代からファンとともに育ててきた楽曲で、バンドの原点を感じさせる1曲でもある。今回のパフォーマンスは、この2曲をつなぐメドレーという特別な構成で収録されており、バンドの“今と原点”を一度に体感できる内容となっている。
収録を終えたKroiは、「楽しみにしておりました、本当に。我々ライブとかは毎回この瞬間にしか残せないものを作ろうという目論見でセッション的なライブをしておりますので、『THE FIRST TAKE』との相性はよかったんじゃないでしょうか」とコメントしている。
