◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第1日（2025年9月5日 関空アイスアリーナ）

女子SPが行われ、国際大会デビュー戦となった三宅咲綺（シスメックス）が70・29点で2位発進した。

昨季から継続する「Think of Me」。冒頭で連続3回転トーループを決めると、続くダブルアクセルも成功。後半の3回転ルッツも決めるなどミスなく滑りきり、観衆からスタンディングオベーションで称えられた。

「始まる前から、吐きそうなぐらい緊張していたけど…。（同門の）カオちゃん（坂本花織）にハグしてもらって、大丈夫だと思って。“ちゃんとやったら、ちゃんと点数は出るから”と声をかけてもらった」

岡山理科大2年時に坂本花織（シスメックス）の助言などもあり、神戸で中野園子コーチらの指導を受けるようになった。「私生活から練習態度まで全てがお手本」という坂本らの姿にも刺激を受けながら成長。国際大会に初出場を果たして日本のジャージーを着用し「やっとつかめた夢のジャージー。夢のようです」と声を弾ませた。

あす6日のフリーは、武器とするトリプルアクセルを投入する予定。8月のサマーカップはフリーで不完全燃焼に終わっており「“SPが良かっただけ”で終わらないように」と言葉に力を込めた。