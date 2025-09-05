「オリックス−日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）

台風１５号の影響により日本ハムのチーム移動の交通手段が遅延したため、試合開始がさらに１５分遅れ、午後７時３０分になることが発表された。

日本ハムは前日４日にロッテとＺＯＺＯマリンスタジアムでナイターを戦い、この日に移動。ところが、雨規制の影響により、現在、大幅な遅れが発生。森本外野守備走塁コーチもＸ（旧ツイッター）で激しい雨が降っている車窓からの様子を更新。静岡駅のハッシュタグとともに「これはあかーん また停車ー」とのメッセージを投稿していた。新庄監督も自身のインスタグラムにこの日のスタメン表を投稿誌「新幹線が止まってまた練習できないかもだから、ストレッチは新幹線で頼むばい」と記していた。

オリックスは５時過ぎに試合開始を午後７時１５分とすることを発表したが、午後５時半を過ぎた段階でも日本ハムは球場に到着していなかった。

オリックス−日本ハム戦では８月１日にも日本ハムの北海道から大阪への移動便が遅れ、選手の球場到着が予定より３時間も遅れるハプニング。試合開始も予定より１６分遅れの午後６時１６分に変更されるなどした。