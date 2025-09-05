カズレーザー、二階堂ふみとの結婚発表後の反響に驚き「みんなが本当に祝ってくれる」

9月4日、YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム』が更新。先日、二階堂ふみとの結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザーが、周囲の反応について語った。

動画内で、ぺこぱ・松陰寺太勇から、「勝手なイメージよ。カズってあんま結婚とかそういうの興味ないのかなって思ってた」と言われたカズレーザーは、「なかったですね。全然、全くなかった」とコメント。

また、松陰寺が、「すごい良かったね、本当に」と祝福すると、「なんか幸せですよ、めちゃくちゃ。すっごい幸せ」と喜びを明かした。

その後、カズレーザーは、「すげぇビックリした。みんなが本当に祝ってくれるんだって」「俺、人の結婚を祝いはしますけど、別に嬉しいとかって感情は全くなかったんですよ」「結構な人が“めちゃくちゃ嬉しい”って言ってくれる」と結婚発表をした際の周囲の反応について振り返った。

そして、「ヒコロヒーさんがめっちゃ喜んでくれて。その当日会ったんすよ、飯食ってて」「まあ近い関係だけど、自分も嬉しくなることあるんだと思ったら、なんか俺、今まで人の結婚を聞いて“おめでとう”とは言ってたけど、嬉しくなってないのが申し訳なくなってきて」と話していた。