自然災害や海難事故などに備え、海上保安部と消防による合同の潜水訓練が5日、石川県七尾市の能登島で行われ、潜水技術や活動する際の連携を確認しました。

合同潜水訓練は、潜水士たちの捜索能力の向上や連携の強化を目的に、七尾海上保安部と七尾市より北の地域を管轄する各消防の潜水士25人が参加しました。

酸素ボンベなど合わせて20キロにもなる装備を装着し、潜水士たちは「障害ドルフィン」と呼ばれる訓練に臨みました。

シュノーケルやフィンなどの装備を外して泳ぐ訓練

装備の故障など現場でのトラブルに対応するための訓練で、1往復ごとにシュノーケルやフィンなどの装備を外して泳ぎ、およそ20メートル先に設置されたブイまで6往復します。

ボンベを背負ったまま、フィンがない状態で泳ぐ潜水士たち。

その表情が訓練の過酷さを物語っています。

また、この日の海水温度は30度もあり潜水士たちは水の中で暑さとも戦います。

「大丈夫か？頑張れ」

それでも声を掛け合いながら、厳しい訓練をこなしていく潜水士たち。

装備を外して泳ぐと・・・「なかなか前に進まない」

参加した消防の潜水士「めちゃめちゃきつかったです。最後勝負だったんで頑張りました」「やっぱりボンベ担いだ状態でフィンの無い状態が中々進まないのが泳いでいて感じました」

七尾海上保安部・小川将司専門官「昨年の豪雨や震災の対応で、それに迅速に対応できる為にこういった訓練を続けて今後も能力を向上していきたい」

潜水士たちのこうした日々の訓練が、災害時や水難事故が発生した際の迅速な活動に結びつきます。