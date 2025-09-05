日本パラ水泳連盟は5日、パラリンピック競泳選手の成田真由美さんが死去したことを発表しました。55歳でした。

病気療養中のところ年9月5日午前1時48分、川崎市多摩区にて永眠したとのことです。

成田さんは、13歳で脊髄炎を発症、両下肢麻痺へ。1996年のアトランタ大会から4大会連続パラリンピックに出場し、金15個、銀3個、銅2個、計20個のメダルを獲得。パラリンピックは2016年のリオデジャネイロ大会にも8年ぶりに出場し、2021年の東京大会と計6大会に出場しました。“水の女王”と呼ばれ、日本パラ水泳界を長年けん引しました。

また1996年から約30年にわたり、日本テレビの嘱託社員として番組モニター業務に従事。

日本テレビは「1996年から約30年にわたり、弊社の嘱託社員として番組モニター業務に従事し、常に率直かつ前向きなご意見をいただきました。また、パラリンピックでのご活躍をはじめとする講演では、多くの社員が大きな励ましと勇気をいただきました。突然の訃報に接し、大変残念に思っております。ご遺族の皆様に、謹んでお悔やみ申し上げます」とコメントしています。