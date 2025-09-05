9月5日、トランプ大統領がようやく大統領令に署名し、アメリカ向け輸出の関税率が明確となりました。日本経済にはどのような影響があるのでしょうか。

■アメリカで売れる車作れるか

自動車関税は4月から発動されていた関税、27.5％が15％に引き下げられます。

ただ、元々は2.5％でしたので、これが15％になるということは、日本の自動車メーカーにとっては、そのままではアメリカでの販売価格があがってしまい、以前より販売に苦労することになります。

あるメーカーは「原価や固定費の削減など自分たちでできる努力をして、アメリカで売れる車を作らなければいけない」と話しています。

■牛肉の輸出業者は…

また、相互関税については従来の関税率が15％未満の品目は一律15％に、15％以上の品目には追加の関税はかからないとする特例措置が8月7日にさかのぼって適用されます。

日本からアメリカに輸出される牛肉は、8月7日から41.4％の高関税が課されていました。

牛肉への関税が15％引き下げられることについて、牛肉を輸出している企業からは…。

「40％超えの関税が引き下げられるので、追い風になるので好意的に受け止めている」と安堵の声が聞かれました。

一方、ある政府関係者は「今は関税がかかっていない農産物もある。それにも15％の関税がかかってくることになり、少なからず影響は出てくる」と懸念を示しました。

■交渉一段落…今後の経済は…

別の政府関係者は、「関税交渉はひと段落ついたが、関税の影響がゼロになったわけではない。国内経済への影響という意味ではむしろここからがスタートだろう」と今後の対策の難しさをにじませました。

日本経済の全体的な影響として、野村総研の木内登英氏は、「日米間で合意した7月末は緩やかに景気後退する可能性が半々だったが、今は景気後退の可能性が50％を超えるとみている」としています。

アメリカの経済が、関税措置による輸入品の価格高騰などの影響で減速していることが、日本経済に影響を与える要因になるということです。

去年、今年と大企業で5％を超える勢いだった賃上げですが、木内氏はすでに関税措置の影響で業績が下がっている企業も出てきていることなどから、来年は最大で4％台前半に低下するのではないかとみています。

日本企業は、経済成長を阻害されないよう、原動力である賃上げに対して一層の努力を迫られます。