京産大・女子バレーボール部のチームの中心、アウトサイドヒッターの不破友彩（４年・現代社会学部）にとって最後となる関西大学秋季リーグ戦が６日、開幕する。

身長１６８ｃｍと決して高くはないが、相手のブロックの端を狙い、ワンタッチでコート外に弾き出すことが得意。春季リーグ戦では、ゲームキャプテンとしてコートに立ち１１試合で１６８得点をマークした。

ただ、チームは苦戦を強いられ、全１２チーム中１１位。入れ替え戦でも力を発揮しきれず、１６年以来、春季リーグ１９季ぶりの２部降格に。勝利から遠ざかり「楽しんでバレーすることを忘れてしまっていた。考えることをやめず、前を向けるような声をかけ続けることの難しさと大切さを実感した」と苦いシーズンを振り返った。

いよいよ４年生にとって最後のリーグ戦が開幕する。目前に迫った最後の戦いを前に「攻守ともにチームで一番活躍し、全勝優勝して１部に上がる」と目標を語る。この言葉を実現するため不破とチームは全力を尽くす。（野々口 菜月）

◆不破 友彩（ふわ・ゆい）２００３年１１月２７日、京都市生まれ。２１歳。大阪国際滝井高出身。身長１６８センチ。ポジションアウトサイドヒッター、背番号５。好きなことは、音楽を聴くこと。