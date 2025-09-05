地元・大阪支部の上條暢嵩（31、左）と石本裕武（25）が、ボートレース住之江のPR隊とともに5日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、8日から13日まで行われるG1「第53回高松宮記念特別競走」をアピールした。

住之江の伝統レースが8日開幕。初日第12レース「高松宮特選」では1号艇から松井繁（55＝大阪）、馬場貴也（41＝滋賀）、平本真之（41＝愛知）、峰竜太（40＝佐賀）、佐藤翼（36＝埼玉）、石野貴之（43＝大阪）が登場。そうそうたるメンバーが全国から集結する。

そんな中、2日目第12レース「ジャンピー特選」で1号艇を任された上條。ハイレベルな大阪支部から選出され「ありがたいし光栄なこと」と気合は十分だ。また、同支部期待の若手・石本は念願のG1初出走。「凄い選手がいっぱいですが、一走一走集中して。そこに結果がついてくると思う」と、地元G1での活躍を誓った。

期間中は場内イベントも充実。11日には地元・大阪支部の高憧四季によるトークショー、最終日の13日には華原朋美によるプレミアムLIVEが予定されている。売り上げ目標は100億円。