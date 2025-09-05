元テレビ朝日でフリーアナウンサーの徳永有美（49）が5日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃ショットを公開した。

「不気味に思わないでください」と書き出して自身のお面をずらりと並べた写真を掲載。「ある夜に使用された私のお面です。生まれて初めて、自分のお面をつけた人たちに囲まれました。怖かったけど、しあわせでした。愛を込めて、ありがとう」とつづった。

続けて「最近、日々の生活の中で、昔に比べてなぜ自分はこんなに忙しいと感じているのだろう？と思っていたのだけど、つい先ほど答えが降ってきました。これまでは、自分のキャパオーバーなのか、くらいに思っていたのだけど、そうではないかもしれないと」と悩みを吐露。

「子供たち二人が大きくなり、それぞれの視野や活動の幅が広がりをみせ、悩みや出来事も幼い頃よりはるかに多彩になった。二人の人生が太くなってきた。つまり、これまでの私の人生にプラスして、二人の人生が重量感をもって合流しているのだ。

現状の答えはこれでした」と記し「そりゃ3人分の人生を考えてたら、あちゃこちゃしますわね」と添えた。

ファンからは「欲しい」「何か違和感あると思ったら目の部分をくり抜いてあるお面だからか」「いっぱい居る」「徳ちゃんの顔だらけ」などのコメントが寄せられた。