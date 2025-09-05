ボクシングの世界的トレーナーでキューバ出身のイスマエル・サラス氏が日本時間５日、自身がラスベガスで主宰するサラス・ボクシング・アカデミーの公式インスタグラムを更新。「昨夜、うちのジムに車が衝突した。このため現在は閉鎖中」などと記し、ベニヤ板で覆われたジムの外観の写真を投稿した。

「幸いにも誰にもけがはなかった」とし、「現在、営業再開に向けて頑張っています。仮設場所への移転を検討しており、なるべく早くお知らせします」と現況を報告。同時に「たくさんの激励の言葉をありがとう」と支援に感謝した。

現地報道などによると４日未明に飲酒運転の疑いがあるドライバーが車の制御を失い、小さなショッピングセンターの一角にあるサラス・ボクシング・アカデミーの施設に直接突き込んだという。未明の事故だったため、けがをした選手やトレーナーはいなかった。

サラス氏は元世界４階級制覇王者の井岡一翔（志成）のトレーナーとして知られ、ユリオルキス・ガンボアや村田諒太、田中恒成、亀田和毅らも指導。多くの日本選手が現地を訪れ、ジムでトレーニングしている。